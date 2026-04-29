Octopus Energy France et LMO.IMMO s’associent pour lancer le 1er éco-quartier de France sans factures d’électricité

Après avoir lancé son programme Zero Bills Homes (ou maisons sans factures) avec deux maisons test fin 2025, Octopus Energy France annonce la signature d’un premier projet d’envergure avec un promoteur immobilier. En partenariat avec LMO.IMMO les futures maisons individuelles de l’éco-quartier « Les Toupes » à Bletterans au cœur de Jura (39) permettront ainsi à leurs futurs habitants de ne plus payer de factures d’électricité pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans. Comment ça marche ?

Situé dans la commune de Bletterans, le projet « Les Toupes » veut redéfinir les standards du logement durable. Cet éco-quartier, dont la phase de pré-commercialisation vient de commencer, comprendra 83 logements dont 51 maisons individuelles affichant des surfaces comprises entre 45 m² et 115 m². La conception de l’ensemble a été pensée pour favoriser la mixité intergénérationnelle, ciblant prioritairement les primo-accédants, les familles avec enfants et les jeunes retraités. Ces maisons seront commercialisées avec l’option d’éligibilité au tarif Zero Bills Homes d’Octopus Energy. Pour les futurs propriétaires, la promesse est simple mais inédite en France : une facture d’électricité à 0€ garantie pendant au moins 5 ans, avec une possibilité d’extension annuelle allant jusqu’à 10 ans sans facture.

La technologie au service d’un modèle « gagnant-gagnant »

Dans ces maisons, qui sortiront de terre d’ici deux ans, Octopus Energy s’appuiera sur la complémentarité de plusieurs équipements – pompe à chaleur, panneaux solaires, batterie domestique – pour créer une autonomie énergétique maximale. Cette combinaison permettra de produire, stocker, gérer et auto-consommer l’énergie de manière optimale. Le pilotage intelligent des batteries et de la production solaire sera orchestré par le fournisseur, qui peut ainsi garantir un minimum de 5 ans sans facture d’énergie à ses clients (soit une économie moyenne de 1851 € par an[1]) tout en contribuant à équilibrer le réseau électrique. « Avec les Zero Bills Homes, nous démontrons que les technologies propres peuvent à la fois limiter les émissions de carbone, réduire les factures de nos clients et leur offrir une réelle indépendance énergétique Avec ce premier projet d’éco-quartier “sans factures”, nous démontrons qu’une nouvelle norme de logement à grande échelle est possible en France et dans le monde. », confie Céline Stein, CEO d’Octopus Energy.

La création de 15 000 maisons sans factures d’ici 2030

Fort du succès des Zero Bills Homes au Royaume-Uni (où 5000 maisons sont déjà accréditées) et en Allemagne, Octopus Energy France nourrit de grandes ambitions pour déployer ce modèle encore plus largement. À moyen terme, le fournisseur souhaite ainsi nouer des partenariats avec d’autres promoteurs et les pouvoirs publics (les municipalités notamment) et vise la création de 15 000 maisons sans factures d’ici 2030, dans tout l’Hexagone. « Grâce à ce partenariat, nous ambitionnons d’offrir aux futurs habitants la tranquillité financière qu’offre aujourd’hui une maison bioclimatique associée à la production de sa propre énergie » explique Daniel Exbrayat chez LMO.IMMO.

« Un quartier d’avant-garde, un quartier innovant, respectueux de l’environnement, confortable pour ses habitants »

Ce projet bénéficie du soutien enthousiaste de la mairie de Bletterans. Déjà cliente d’Octopus Energy France pour son éclairage public, la commune confirme ainsi sa volonté d’accélérer la transition énergétique sur son territoire. « Lorsqu’il s’est agi de créer un nouveau quartier à Bletterans, nous l’avons conçu comme un quartier d’avant-garde, un quartier innovant, respectueux de l’environnement, confortable pour ses habitants. Ce sont toutes ces valeurs que nous retrouvons dans ce partenariat inédit avec Octopus Energy dont nous sommes particulièrement fiers », conclut Stéphane Lamberger, Maire de Bletterans.

[1] Calcul sur la base de la facture énergétique moyenne des ménages en France selon les derniers chiffres du SDES