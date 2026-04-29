Lâ€™ESMC appelle Ã  durcir la proposition de loi sur les accÃ©lÃ©rateurs industriels

L’ESMC prÃ©sente cinq recommandations pour transformer et renforcer une proposition de loi jugÃ©e Â«Â trop timorÃ©eÂ Â» sur les accÃ©lÃ©rateurs industriels en un vÃ©ritable instrument industriel. ExplicationsÂ !

Le Conseil europÃ©en de la fabrication solaire (ESMC) appelle les dÃ©cideurs de l’UE Ã renforcer de maniÃ¨re significative la loi proposÃ©e sur les accÃ©lÃ©rateurs industriels (IAA), afin de sÃ©curiser des chaÃ®nes de valeur des technologies propres rÃ©silientes et de restaurer la capacitÃ© europÃ©enne de production solaire. Dans un document de position, l’association, qui reprÃ©sente plus de 60 producteurs et organisations de recherche europÃ©ens de panneaux solaires photovoltaÃ¯ques, appelle Ã cinq amendements clÃ©s pour transformer l’IAA en un instrument efficace de soutien Ã l’industrie europÃ©enne des technologies propres.

Donner un vÃ©ritable sens Ã Â« Made in Europe Â»

Avec de nombreux autres acteurs, l’ESMC estime que la proposition actuelle est trop limitÃ©e dans son champ d’action, trop lente Ã mettre en Å“uvre et trop inefficace pour stimuler l’industrie europÃ©enne du photovoltaÃ¯que. Â« L’Ã©nergie est devenue une question de sÃ©curitÃ©. Les systÃ¨mes solaires et de stockage dÃ©centralisÃ©s se sont rÃ©vÃ©lÃ©s plus rÃ©silients que les infrastructures centralisÃ©es, tant pour les applications en rÃ©seau que hors rÃ©seau, telles que les satellites et les systÃ¨mes de dÃ©fense. Ce sont des raisons convaincantes d’investir dans la capacitÃ© industrielle de l’Europe Â», indique Christoph Podewils, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l’ESMC. Â« En prenant des mesures dÃ©cisives, l’Europe peut Ã©tablir un Ã©cosystÃ¨me industriel qui contribuera Ã la fois Ã la sÃ©curitÃ© Ã©conomique et Ã la sÃ©curitÃ© physique de ses Ã‰tats membres. Â» La recommandation la plus importante de l’ESMC est de donner un vÃ©ritable sens Ã Â« Made in Europe Â». Cependant, la proposition IAA ne couvre actuellement que les cellules et les onduleurs, qui sont deux des huit principaux composants de la chaÃ®ne de valeur photovoltaÃ¯que. Ce critÃ¨re doit Ãªtre Ã©tendu Ã au moins trois composants et appliquÃ© Ã au moins la moitiÃ© de la capacitÃ© photovoltaÃ¯que publique Ã appel d’offres.

L’IAA devrait Ãªtre un vÃ©ritable instrument europÃ©en qui se concentre sur les pays europÃ©ens

Tout aussi important, l’IAA devrait Ãªtre un vÃ©ritable instrument europÃ©en qui se concentre sur les pays europÃ©ens plutÃ´t que d’inclure jusqu’Ã 40 pays non europÃ©ens ayant des accords de libre-Ã©change avec l’Europe, comme prÃ©vu dans la proposition. Â« Avec la proposition actuelle de l’IAA, les fabricants chinois vont simplement rediriger la production vers des pays tiers. Cela ne profiterait pas Ã l’industrie europÃ©enne Â», critique Christoph Podewils. La mÃªme logique s’applique au financement public : la Chine devrait Ãªtre considÃ©rÃ©e comme un fournisseur Ã haut risque car l’Europe dÃ©pend actuellement de ce pays pour 80 Ã 100 % des composants photovoltaÃ¯ques critiques. Le contrÃ´le de cette technologie signifie le contrÃ´le des systÃ¨mes d’infrastructures Ã©conomiques et Ã©nergÃ©tiques de l’Europe. En mÃªme temps, l’UE doit gouverner plus efficacement l’entrÃ©e de capitaux Ã©trangers dans son secteur. Par consÃ©quent, l’UE devrait imposer des conditions plus strictes aux investissements Ã©trangers dans l’IAA. Pour des investissements supÃ©rieurs Ã 100 millions d’euros, l’entrÃ©e en coentreprise avec un partenaire europÃ©en devrait Ãªtre obligatoire pour les entitÃ©s Ã©trangÃ¨res, et non optionnelle. Les besoins en approvisionnement local pour ces projets devraient passer de 30 Ã 50 %. Les entitÃ©s Ã©trangÃ¨res ayant un passÃ© de violation de la propriÃ©tÃ© intellectuelle contre des entreprises europÃ©ennes et des organisations de recherche devraient Ãªtre interdites de tirer profit de ces infractions en Europe et se voir refuser l’accÃ¨s au marchÃ© europÃ©en dans son ensemble.

Â« C’est le moment de faire basculer la tendance des fermetures d’usines Ã un regain d’investissement dans la production solaire europÃ©enne Â»

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En consÃ©quence, les fonds publics utilisÃ©s pour dÃ©velopper une industrie solaire europÃ©enne devraient Ã©galement bÃ©nÃ©ficier aux fournisseurs europÃ©ens d’Ã©quipements. Cela garantirait non seulement et crÃ©erait des emplois qualifiÃ©s dans la construction mÃ©canique, mais favoriserait Ã©galement le dÃ©veloppement d’Ã©quipements de production PV avancÃ©s et faciliterait l’innovation pour les institutions europÃ©ennes de recherche photovoltaÃ¯que, qui restent Ã la pointe de la recherche mondiale mais manquent actuellement de partenaires industriels en Europe. Pour soutenir cet objectif, la part des Ã©quipements fabriquÃ©s dans l’Union devrait correspondre proportionnellement au niveau de financement public accordÃ© â€” garantissant que l’argent des contribuables renforce l’industrie europÃ©enne plutÃ´t que les concurrents Ã©trangers. Cependant, ces mesures ne seront efficaces que si une IAA amÃ©liorÃ©e entre en vigueur en temps voulu, car l’industrie europÃ©enne de la production photovoltaÃ¯que est gravement affectÃ©e depuis des annÃ©es par les surcapacitÃ©s et les pratiques de dumping de nombreux concurrents chinois. Pour cette raison, la partie PV de l’AccÃ©lÃ©rateur Industriel devrait entrer en vigueur au premier semestre 2027. L’ Ã©valuation dâ€™impact de la Commission confirme que des mesures plus strictes n’influenceraient guÃ¨re les prix de l’Ã©lectricitÃ© pour les consommateurs, tandis que les opportunitÃ©s Ã©conomiques et gÃ©opolitiques d’une IAA amÃ©liorÃ©e sont significatives. Â« C’est le moment de faire basculer la tendance des fermetures d’usines Ã un regain d’investissement dans la production solaire europÃ©enne Â», a dÃ©clarÃ© Christoph Podewils. Â« Nous appelons les membres du Parlement europÃ©en et les Ã‰tats membres Ã utiliser leur pouvoir pour soutenir une industrie solaire nationale capable de fournir une Ã©nergie abordable, sÃ»re et durable Ã l’Ã©conomie et Ã la sociÃ©tÃ© mieux que quiconque. Â»