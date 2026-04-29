DRIVECO et Orus Energy font de la recharge un levier de flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique

Lâ€™Ã©lectrification des usages transforme en profondeur le systÃ¨me Ã©lectrique, et la recharge des vÃ©hicules Ã©lectriques en est lâ€™un des enjeux les plus stratÃ©giques. ConcentrÃ©e sur des plages horaires dÃ©jÃ sous tension, elle pose un dÃ©fi dâ€™Ã©quilibre, mais ouvre aussi la voie Ã de nouvelles solutions. Une opportunitÃ© pour la nouvelle alliance DRIVECO et Orus EnergyÂ !Â Â

Dans cette logique de faire de la recharge un levier de flexibilitÃ©, DRIVECO – acteur majeur de la recharge de vÃ©hicule Ã©lectrique – et Orus Energy – plateforme de flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique – conjuguent leurs expertises pour faire de la flexibilitÃ© Ã©lectrique un levier concret au service du rÃ©seau.

La recharge Ã©lectrique : un dÃ©fi de puissance, une opportunitÃ© de flexibilitÃ©

Selon Enedis, sans pilotage, la recharge pourrait gÃ©nÃ©rer Ã horizon 2035 un appel de puissance supplÃ©mentaire de 12,5 Ã 18 GW. Un niveau qui obligerait Ã mobiliser des capacitÃ©s de production additionnelles, souvent fossiles, ou Ã investir massivement dans le renforcement du rÃ©seau. DerriÃ¨re cette contrainte se cache pourtant une opportunitÃ© systÃ©mique : la recharge est, par nature, un usage flexible. Contrairement Ã dâ€™autres consommations, elle peut Ãªtre modulÃ©e dans le temps sans altÃ©rer le service rendu. Elle devient ainsi un levier potentiel dâ€™optimisation du mix Ã©nergÃ©tique.

Faire coÃ¯ncider production et consommation : le nouveau dÃ©fi du systÃ¨me Ã©lectrique

Dans un mix Ã©nergÃ©tique en mutation, marquÃ© par la montÃ©e en puissance des Ã©nergies renouvelables, lâ€™enjeu nâ€™est plus seulement de produire une Ã©lectricitÃ© bas carbone, mais de faire coÃ¯ncider production et consommation. Cela suppose de dÃ©velopper des capacitÃ©s de flexibilitÃ© cÃ´tÃ© demande, capables dâ€™absorber les excÃ©dents de production renouvelable, de rÃ©duire la consommation lors des pÃ©riodes de tension et de limiter le recours aux moyens de production les plus carbonÃ©s. Sans oublier lâ€™absence du surdimensionnement coÃ»teux du rÃ©seauÂ ! Â Le pilotage de la recharge sâ€™inscrit pleinement dans cette logique. A lui seul, il pourrait permettre de rÃ©duire jusquâ€™Ã 10 GW de puissance appelÃ©e, soit lâ€™Ã©quivalent dâ€™une dizaine de tranches nuclÃ©aires, tout en contribuant Ã stabiliser les prix et Ã optimiser lâ€™utilisation des actifs existants. Encore faut-il Ãªtre capable dâ€™orchestrer cette flexibilitÃ© Ã grande Ã©chelle, en temps rÃ©el, et sans complexifier lâ€™expÃ©rience utilisateur.

FlexibilitÃ© Ã©lectrique : lâ€™alliance de lâ€™infrastructure et de lâ€™intelligence Ã©nergÃ©tique

Pour rÃ©pondre Ã cet enjeu systÃ©mique, DRIVECO et Orus Energy ont construit une collaboration complÃ©mentaire, reposant sur une rÃ©partition claire des rÃ´les et des expertises. Ensemble, ils transforment un rÃ©seau de recharge en une ressource Ã©nergÃ©tique pilotable, capable de soutenir le rÃ©seau lors de situations de forte demande. ConcrÃ¨tement, certaines bornes peuvent rÃ©duire temporairement leur puissance de charge sur de courtes pÃ©riodes. Ces activations sont rares, ciblÃ©es et conÃ§ues pour rester imperceptibles pour les utilisateurs. Pourtant, leur impact est rÃ©elÂ ! La consommation est dÃ©placÃ©e vers des pÃ©riodes oÃ¹ lâ€™Ã©lectricitÃ© est moins carbonÃ©e, Les surplus dâ€™Ã©nergies renouvelables peuvent Ãªtre mieux valorisÃ©s. Le recours aux moyens de production dâ€™appoint est rÃ©duit alors que le systÃ¨me Ã©lectrique gagne en stabilitÃ© et en rÃ©silience.

Une valorisation Ã©conomique de la flexibilitÃ©Â !

Les premiers rÃ©sultats, obtenus dÃ¨s 2025, confirment la pertinence du modÃ¨le. Plusieurs activations affichent de vraies rÃ©ussites. Â 4,4 MWh de consommation ont dÃ©placÃ©s hors des heures de pointe. De quoi engendrer une valorisation Ã©conomique de la flexibilitÃ©Â ! MÃªme non activÃ©e, la capacitÃ© de flexibilitÃ© disponible constitue une rÃ©serve stratÃ©gique qui renforce la sÃ©curitÃ© du rÃ©seau.Â En articulant infrastructure et intelligence de pilotage, Orus Energy et DRIVECO posent les bases dâ€™un modÃ¨le oÃ¹ la mobilitÃ© Ã©lectrique contribue directement Ã lâ€™Ã©quilibre du rÃ©seau et Ã lâ€™optimisation du mix Ã©nergÃ©tique conciliant performance, dÃ©carbonation et sobriÃ©tÃ© sans compromis sur lâ€™expÃ©rience utilisateur.