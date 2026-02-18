Octopus Energy et l’espagnol Eranovum s’unissent pour électrifier les parkings solarisés de la grande distribution française

Octopus Energy, fournisseur et producteur d’électricité renouvelable, viennent de signer un contrat stratégique avec Eranovum, acteur européen de la mobilité électrique et de l’autoconsommation photovoltaïque. Cette alliance vise à accélérer le déploiement d’infrastructures de recharge électrique ultra-rapides sur l’ensemble du territoire français, en s’appuyant sur l’expertise technique d’Eranovum et la puissance de fourniture d’Octopus Energy. Un déploiement stratégique sur le foncier commercial !

La réglementation – les lois LOM et APER – impose l’équipement des parkings de grande surface en solutions de production d’énergie renouvelable et de recharge électrique. C’est dans ce cadre que ce partenariat entre Octopus Energy et Eranovum s’inscrit, offrant aux enseignes une réponse opérationnelle et conforme, et transformant une contrainte réglementaire en opportunité de valorisation de leur foncier commercial.

Permettre aux clients des magasins de recharger leurs véhicules électriques pendant leurs courses

Eranovum a récemment signé un contrat d’envergure avec Le Groupement Les Mousquetaires et ses six enseignes dont Intermarché, pour l’équipement de 600 magasins en bornes de recharge, représentant un potentiel d’environ 3000 points de charge. Eranovum gère également leur exploitation et leur maintenance, tandis qu’Octopus Energy garantit la fourniture d’énergie, verte et française, nécessaire au bon fonctionnement du réseau. Les stations seront toutes dotées de bornes de recharge haute puissance (allant jusqu’à 240 kW – soit environ 15 à 25 minutes pour une recharge 20%>80%), permettant aux clients des magasins de recharger leurs véhicules électriques pendant leurs courses. Le déploiement complet du réseau est prévu à l’horizon fin 2028. Cette montée en puissance progressive veut garantir une qualité d’installation optimale et une adaptation aux besoins électriques de chaque site, sans perturber l’activité commerciale des enseignes. Les bornes seront intégrées au réseau Electroverse, appartenant au groupe Octopus Energy, permettant aux conducteurs de les localiser et de s’y recharger facilement.

Au-delà de la recharge : le couplage photovoltaïque

Fort de son succès en Espagne et en Belgique, Eranovum prévoit de développer prochainement en France ses solutions d’ombrières photovoltaïques couplées aux bornes de recharge. L’objectif : transformer les parkings en véritables centrales de production d’énergie verte, réduisant ainsi l’empreinte carbone des sites commerciaux. Si le partenariat entre Octopus Energy et Eranovum débute avec la seule fourniture du groupe Les Mousquetaires, il aura ensuite vocation à s’étendre à l’intégralité du portefeuille de clients d’Eranovum en France. “Avec cette collaboration, nous voulons lever les freins logistiques des propriétaires fonciers, tout en offrant aux conducteurs de véhicules électriques un accès simple et pratique à une énergie locale et renouvelable” explique Vincent Maillard, Président d’Octopus Energy. “Au-delà de l’installation de bornes, cela concrétise aussi un modèle de recharge en circuit court, en lequel nous croyons beaucoup”, conclut-il. “ Ce partenariat avec Octopus Energy renforce notre vision : la mobilité électrique doit être simple, performante et située là où l’utilisateur en a besoin. Avec l’installation de ces 3 000 points de charge sur les sites des Mousquetaires, nous garantissons aux conducteurs une recharge ultra-rapide pendant leurs courses. Ce modèle, qui combine une infrastructure de recharge haute puissance et une énergie 100 % renouvelable, est une matérialisation concrète de l’électrification de la mobilité ” ajoute Hugues Lom, Directeur Général France d’Eranovum.