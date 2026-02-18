Mecaware, lauréat de l’EIC Accelerator : plébiscité, le recyclage des batteries comme autant de mines urbaines

EIC Acceleratore programme le plus sélectif de soutien à l’innovation de l’Union européenne qualifie le recyclage eco²-efficient (performance économique et écologique) de Mecaware pour produire les métaux critiques des batteries en Europe. Une avancée notable pour Mecaware !

Mecaware, cleantech industrielle spécialisée dans le recyclage des métaux stratégiques issus des déchets de batteries, annonce l’obtention du financement EIC Accelerator, le programme le plus sélectif du Conseil européen de l’innovation (European Innovation Council).

EIC Accelerator : une reconnaissance européenne majeure pour Mecaware

Véritable instrument de politique industrielle européenne, l’EIC Accelerator identifie et accompagne des entreprises innovantes à fort potentiel afin de les transformer en acteurs industriels de premier plan, capables de s’imposer à l’échelle européenne, voire mondiale. Au-delà du financement, cette sélection représente une distinction majeure et un signal fort adressé à l’ensemble de l’écosystème industriel et financier. Elle traduit la confiance accordée à Mecaware au plus haut niveau européen quant à son potentiel sur le marché. À l’heure où l’Europe accélère sa transition énergétique et cherche à sécuriser ses approvisionnements en matières critiques, cette reconnaissance valide la capacité de l’entreprise à structurer une filière européenne du recyclage des batteries et à s’imposer comme un acteur de référence. Elle s’inscrit dans une dynamique de signaux forts de soutien public structurants pour Mecaware, après l’obtention de l’agrément au dispositif français C3IV (Crédit d’Impôt Innovation Industrie Verte) en 2025 et d’une aide du Fonds de Transition Juste Hauts-de-France ce début d’année.

« Nous recyclons ces métaux critiques en Europe, pour l’Europe : le lithium, le nickel, le cobalt et le cuivre »

Inscrit au cœur du troisième pilier d’Horizon Europe, « Europe plus innovante », l’EIC Accelerator constitue le programme phare du Conseil européen de l’innovation dédié aux technologies de rupture à fort impact. Il cible des startups et PME à haut potentiel développant des innovations à risque élevé, capables de transformer durablement des filières stratégiques, et intervient au moment critique du passage entre maturité technologique et déploiement industriel. Seuls 4% des projets déposés sont retenus, un niveau de sélectivité qui témoigne de la portée et de la valeur de cette reconnaissance. C’est dans ce cadre particulièrement exigeant et compétitif que Mecaware a été sélectionnée comme lauréate, rejoignant ainsi le cercle restreint des entreprises européennes identifiées pour leur capacité à franchir ce cap décisif vers l’industrialisation et l’accès au marché. Cette sélection intervient à un moment clé du développement de Mecaware, alors que l’entreprise concrétise son passage à l’échelle industrielle avec l’implantation de son usine pilote de Béthune. La reconnaissance accordée par l’EIC Accelerator s’inscrit pleinement dans la feuille de route de Mecaware et en confirme la pertinence, en attestant de sa capacité à répondre aux besoins croissants de la filière batterie européenne et à contribuer activement à la sécurisation des approvisionnements en métaux critiques. “La dépendance de l’Europe à plus de 96% sur l’approvisionnement des métaux critiques est insupportable. Aujourd’hui l’EIC nous honore de son soutien pour le développement industriel de la technologie Mecaware eco²-efficiente. Nous recyclons ces métaux critiques en Europe, pour l’Europe : le lithium, le nickel, le cobalt et le cuivre. Nous sommes extrêmement fiers de cette reconnaissance ” confie Arnaud Villers d’Arbouet – Président et Co-fondateur de Mecaware

Accélérer l’industrialisation d’une filière stratégique

La mise en service de l’usine pilote de Béthune (Hauts-de-France), prévue fin 2026, permettra à Mecaware de disposer d’un outil de production opérationnel, avec une capacité cible de production de plus de 8 000 tonnes de métaux stratégiques par an à horizon 2029 et la création d’environ 100 emplois directs. Ce site constitue la vitrine d’un modèle industriel reproductible, positionné au plus près des besoins des fabricants européens et pensé pour accompagner la montée en puissance des gigafactories. Dans un marché marqué par des exigences accrues en matière de coûts de production, de traçabilité, de souveraineté d’approvisionnement et de performance environnementale, Mecaware entend proposer une offre industrielle compétitive en lithium, nickel, cobalt et cuivre recyclés. L’EIC Accelerator renforce ainsi la capacité de l’entreprise à engager les investissements nécessaires, à consolider sa trajectoire financière et à accélérer sa pénétration commerciale. Mecaware mène actuellement une levée de fonds visant 20 millions d’euros. L’EIC Accelerator, qui apporte une subvention de 2,5 M€ et ouvre l’accès à un investissement en equity pouvant atteindre 10 M€, en constitue désormais un levier décisif. Il s’ajoute à l’aide du Fonds de Transition Juste (sur l’activité pilote) et à l’agrément C3IV couvrant jusqu’à 35 % des investissements industriels.

Contribuer à la structuration d’une chaîne de valeur intégrée, compétitive et moins dépendante des importations extra-européennes

Ensemble, ces dispositifs forment un socle financier solide, essentiel pour sécuriser les étapes clés de la montée en capacité de l’entreprise. Mecaware s’affirme désormais comme un maillon stratégique de la filière européenne des métaux pour les batteries et pour l’industrie technologique, avec l’ambition de contribuer à la structuration d’une chaîne de valeur intégrée, compétitive et moins dépendante des importations extra-européennes. « La sélection par l’EIC Accelerator et les financements sécurisés nous permettent de franchir une étape décisive dans la structuration de notre roadmap. Ils nous donnent les moyens de consolider une trajectoire industrielle alignant innovation, capacité de production et exigences du marché afin d’accompagner concrètement l’essor de la filière batteries en Europe. A Mecaware, nous sommes tous fiers de contribuer à cet enjeu stratégique. Ce soutien nous engage ! » conclut Arnaud Villers d’Arbouet – Président et Co-fondateur de Mecaware.