Ã‰tats-Unis : les renouvelables dominent les nouvelles capacitÃ©s Ã©lectriques en 2025, malgrÃ© des politiques publiques antagonistes

Le quatorziÃ¨me ouvrage de rÃ©fÃ©rence sur les Ã©nergies renouvelables en AmÃ©rique met en lumiÃ¨re des donnÃ©es nationales sur l’expansion Ã©nergÃ©tique des Ã‰tats-Unis en 2025. Cette nouvelle Ã©tude montre que les technologies Ã©nergÃ©tiques durables rÃ©pondront Ã la croissance de la demande en 2025 malgrÃ© l’incertitude.

En 2025, la demande d’Ã©lectricitÃ© aux Ã‰tats-Unis a connu une forte hausse, une premiÃ¨re depuis des dÃ©cennies, concomitante Ã l’augmentation des prix de l’Ã©lectricitÃ©. ParallÃ¨lement, des changements politiques d’envergure et imprÃ©visibles ont engendrÃ© des dÃ©fis majeurs, mais aussi quelques opportunitÃ©s inattendues pour le secteur de l’Ã©nergie, selon leÂ rapport Â«Â Ã‰nergie durable en AmÃ©rique 2026Â Â»Â publiÃ© mercredi 18 fÃ©vrier par BloombergNEF (BNEF) et le Business Council for Sustainable Energy (BCSE).

La demande d’Ã©lectricitÃ© au dÃ©tail a progressÃ© de 2 % en 2025 par rapport Ã l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente

Les prix de gros et de dÃ©tail de l’Ã©lectricitÃ© ont tous deux augmentÃ© en 2025, parallÃ¨lement Ã un regain d’intÃ©rÃªt politique pour l’accessibilitÃ© Ã©nergÃ©tique. Globalement, la demande d’Ã©lectricitÃ© au dÃ©tail a progressÃ© de 2 % en 2025 par rapport Ã l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente et de 8 % au cours des dix derniÃ¨res annÃ©es, aprÃ¨s plus d’une dÃ©cennie de quasi-stagnation. MalgrÃ© d’importants obstacles, un ensemble diversifiÃ© de secteurs Ã©nergÃ©tiques â€“ dont l’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, les Ã©nergies renouvelables, le stockage de l’Ã©nergie, le gaz naturel et les transports durables â€“ a continuÃ© de se dÃ©velopper Ã travers le pays, portant la production d’Ã©lectricitÃ© amÃ©ricaine Ã son plus haut niveau en 20 ans. Â«Â 2025 a Ã©tÃ© une annÃ©e charniÃ¨re pour le secteur Ã©nergÃ©tique amÃ©ricain, marquÃ©e par des changements importants au niveau du marchÃ© et des politiques publiques qui ont modifiÃ© la trajectoire de tous les secteursÂ Â», prÃ©cise Lisa Jacobson, prÃ©sidente de la BCSE. Â«Â Cette dynamique rapide offre lâ€™opportunitÃ© dâ€™accÃ©lÃ©rer les investissements dans un large Ã©ventail de technologies Ã©nergÃ©tiques durables. Ces ressources diversifiÃ©es permettront Ã lâ€™Ã©conomie amÃ©ricaine de prospÃ©rer, de renforcer la sÃ©curitÃ© nationale et la compÃ©titivitÃ© Ã©conomique, et de garantir un accÃ¨s Ã une Ã©nergie fiable et abordable pour tous les AmÃ©ricains.Â Â»

Remodeler le paysage Ã©nergÃ©tique : la demande en centres de donnÃ©es a quintuplÃ© au cours des 10 derniÃ¨res annÃ©es

LeÂ Factbook 2026Â indique que les centres de donnÃ©es sont dÃ©sormais un facteur prÃ©pondÃ©rant de la hausse de la demande d’Ã©lectricitÃ© aux Ã‰tats-Unis et de son impact sur le rÃ©seau. Ils font Ã©galement l’objet d’une surveillance accrue en raison de la hausse des prix de l’Ã©lectricitÃ©. La demande d’Ã©lectricitÃ© des centres de donnÃ©es a augmentÃ© de plus de 400 % au cours des dix derniÃ¨res annÃ©es et de 150 % au cours des cinq derniÃ¨res annÃ©es. Le dÃ©veloppement ne montre aucun signe de ralentissement. Au premier trimestre 2025, une capacitÃ© informatique cumulÃ©e de 23 gigawatts (GW) Ã©tait opÃ©rationnelle aux Ã‰tats-Unis, tandis que 48 GW Ã©taient en construction ou en projet. Ã€ l’Ã©chelle de l’Ã©conomie amÃ©ricaine, la consommation totale d’Ã©nergie primaire a progressÃ© de 1,2 % en 2025, un rythme infÃ©rieur Ã la croissance du PIB (2 %). Cette situation rÃ©sulte directement des investissements rÃ©alisÃ©s depuis des dÃ©cennies dans les technologies d’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, qui ont permis aux consommateurs d’Ã©conomiser des milliards de dollars tout en amÃ©liorant la compÃ©titivitÃ© Ã©conomique des Ã‰tats-Unis.

Â«Â La nÃ©cessitÃ© d’accroÃ®tre l’approvisionnement en Ã©nergies renouvelables n’a jamais Ã©tÃ© aussi Ã©videnteÂ Â»

Face Ã la croissance de la demande des centres de donnÃ©es et Ã une prÃ©occupation politique accrue concernant l’accessibilitÃ© financiÃ¨re, le coÃ»t de l’Ã©lectricitÃ© est une prioritÃ© croissante pour les dÃ©cideurs politiques. Les prix de gros de l’Ã©lectricitÃ© ont fortement augmentÃ© dans le Nord-Est et le Mid-Atlantic, rÃ©gions fortement dÃ©pendantes du gaz naturel, en raison de la hausse des prix du gaz, des tensions sur les marchÃ©s de capacitÃ© et des contraintes du rÃ©seau. Les prix ont progressÃ© de 62 % sur un an dans l’Ã‰tat de New York, de 60 % en Nouvelle-Angleterre et de 45 % sur le marchÃ© de l’Ã©lectricitÃ© PJM, qui couvre 13 Ã‰tats et le district de Columbia. MalgrÃ© l’attention croissante portÃ©e Ã certains marchÃ©s, les prix de dÃ©tail au niveau national n’ont augmentÃ© que de 2,3 % sur un an. Au cours de la derniÃ¨re dÃ©cennie, les prix de l’Ã©lectricitÃ© rÃ©sidentielle aux Ã‰tats-Unis ont augmentÃ© de 32 %. Â«Â Face Ã la demande croissante des centres de donnÃ©es Ã©nergivores, nous devrions observer une pression Ã la hausse continue sur les prix de l’Ã©lectricitÃ©Â Â», souligne Ethan Zindler, responsable de la recherche pays et politique chez BloombergNEF. Â«Â La nÃ©cessitÃ© d’accroÃ®tre l’approvisionnement en Ã©nergies renouvelables n’a jamais Ã©tÃ© aussi Ã©vidente.Â Â»

MalgrÃ© d’importants obstacles, les technologies Ã©nergÃ©tiques durables ont continuÃ© de se dÃ©velopper

Les Ã‰tats-Unis ont construit en 2025 la plus importante capacitÃ© de production d’Ã©lectricitÃ© nouvelle depuis plus de vingt ans, avec la mise en service de 54 GW de nouvelles centrales et de systÃ¨mes de stockage Ã grande Ã©chelle. Les Ã©nergies renouvelables ont reprÃ©sentÃ© 61 % de cette nouvelle capacitÃ©, le solaire Ã grande Ã©chelle arrivant en tÃªte avec 27 GW de courant alternatif mis en service. Le stockage d’Ã©nergie Ã grande Ã©chelle s’est imposÃ© comme un Ã©lÃ©ment central de cette nouvelle capacitÃ©, avec un record de 15 GW ajoutÃ©s en 2025, soit une hausse de 35 % par rapport Ã l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente. Les ajouts de capacitÃ© au gaz naturel ont Ã©galement doublÃ© sur un an. Les investissements amÃ©ricains dans tous les secteurs de la transition Ã©nergÃ©tique suivis par BloombergNEF â€“ notamment les Ã©nergies renouvelables, les transports Ã©lectrifiÃ©s, la dÃ©carbonation des processus industriels et les rÃ©seaux Ã©lectriques â€“ ont progressÃ© de 3,5 % sur un an pour atteindre le chiffre record de 378 milliards de dollars. Les contrats d’achat d’Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e signÃ©s par les entreprises ont atteint 29,5 GW en 2025, un record annuel. L’annÃ©e derniÃ¨re a Ã©tÃ© marquÃ©e par une part croissante des contrats nuclÃ©aires, hydroÃ©lectriques et gÃ©othermiques, les gÃ©ants de la tech misant de plus en plus sur une Ã©nergie propre et stable pour leurs centres de donnÃ©es dÃ©diÃ©s Ã l’intelligence artificielle.

Les capitaux investis dans le renforcement du rÃ©seau ont atteint un niveau record de 115 milliards de $ en 2025

Les ventes de vÃ©hicules Ã©lectriques ont atteint un niveau record de 1,6 million d’unitÃ©s en 2025, soit 3,7 % de plus qu’en 2024, reflÃ©tant l’engouement des consommateurs avant la suppression progressive des crÃ©dits d’impÃ´t fÃ©dÃ©raux en octobre 2025. Avec les efforts dÃ©ployÃ©s pour accroÃ®tre la production d’Ã©lectricitÃ©, les capitaux investis dans l’expansion et le renforcement du rÃ©seau ont Ã©galement atteint un niveau record de 115 milliards de dollars en 2025. Â«Â Les besoins en infrastructures Ã©lectriques augmentent rapidement, portÃ©s par la hausse des ventes de vÃ©hicules Ã©lectriques et le dÃ©veloppement des centres de donnÃ©es dÃ©diÃ©s Ã l’intelligence artificielleÂ Â», explique Trina White, analyste principale chez BloombergNEF, spÃ©cialiste de la transition Ã©nergÃ©tique en AmÃ©rique du Nord. Â«Â Cette situation engendre des tensions dans la chaÃ®ne d’approvisionnement et fait grimper les coÃ»ts des Ã©quipements essentiels du rÃ©seau. MalgrÃ© d’importantes restrictions des mesures incitatives et des obstacles rÃ©glementaires, ces facteurs structurels de la demande continuent de stimuler la croissance du secteur.Â Â»

Une certitude commerciale est nÃ©cessaire pour un dÃ©ploiement rapide

La croissance des investissements et du dÃ©ploiement Ã©nergÃ©tiques en 2025 s’est produite malgrÃ© l’incertitude qui pesait sur le secteur, alimentÃ©e par les changements de politique fÃ©dÃ©rale. Pas moins de 87 nouvelles mesures commerciales et tarifaires amÃ©ricaines ont Ã©tÃ© annoncÃ©es en 2025, crÃ©ant une incertitude pour les entreprises et les investisseurs exposÃ©s aux chaÃ®nes d’approvisionnement des technologies propres. Les entreprises qui comptaient sur les incitations fiscales fÃ©dÃ©rales, valables sur 10 ans et mises en place en 2022, ont dÃ» revoir leurs plans de dÃ©veloppement, car de nombreux crÃ©dits ont Ã©tÃ© brutalement supprimÃ©s fin 2025. Par ailleurs, les rÃ©vocations et restrictions d’autorisations fÃ©dÃ©rales, qui ont particuliÃ¨rement affectÃ© les projets Ã©oliens et solaires, ont encore allongÃ© les dÃ©lais d’approbation, dÃ©jÃ longs. La lenteur des procÃ©dures d’obtention des permis et de progression des projets d’infrastructure constitue un obstacle majeur au dÃ©ploiement Ã©nergÃ©tique. Rien qu’en 2025, 377 GW de nouvelles capacitÃ©s ont fait l’objet de demandes d’interconnexion auprÃ¨s des sept gestionnaires de rÃ©seau indÃ©pendants amÃ©ricains, les projets de stockage d’Ã©nergie reprÃ©sentant la majoritÃ©. Le raccordement de ces projets au rÃ©seau et la mise en service de l’Ã©lectricitÃ© peuvent prendre des annÃ©es. Des rÃ©formes des rÃ©glementations fÃ©dÃ©rales en matiÃ¨re d’autorisation et d’implantation, concernant notamment les droits de passage des lignes de transport et la sÃ©questration du carbone, pourraient contribuer Ã attÃ©nuer ces difficultÃ©s et Ã accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement Ã©nergÃ©tique aux Ã‰tats-Unis. Â« Les entreprises sont prÃªtes Ã dÃ©ployer des solutions pour rÃ©pondre Ã la demande Ã©nergÃ©tique, mais elles ont besoin de garanties que les politiques et les permis resteront inchangÃ©s une fois que des engagements d’investissements Ã long terme dans le secteur de l’Ã©nergie auront Ã©tÃ© pris Â», insiste Lisa Jacobson, prÃ©sidente de la BCSE. Â« Les Ã‰tats-Unis peuvent tirer parti de cette dynamique grÃ¢ce Ã des rÃ©formes politiques et rÃ©glementaires Ã long terme, comme la rÃ©forme du systÃ¨me d’autorisation et la poursuite des investissements dans l’innovation par le biais d’initiatives de R&D. Â»

Rapport complet 2026 sur l’Ã©nergie durable en AmÃ©riqueÂ : une source exhaustive

ComposÃ© de plus de 60 diapositives agrÃ©mentÃ©es de visualisations de donnÃ©es, leÂ rapport Â«Â Ã‰nergie durable en AmÃ©rique 2026Â Â»Â est une ressource exhaustive qui dresse un Ã©tat des lieux du secteur Ã©nergÃ©tique amÃ©ricain Ã partir de statistiques et de donnÃ©es de l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente. Outre la mise en lumiÃ¨re des contributions des principaux secteurs Ã©nergÃ©tiques en 2025, ce rapport dÃ©taille les dynamiques importantes du marchÃ© et des investissements, les tendances technologiques et l’Ã©volution des politiques Ã©nergÃ©tiques.

bcse.org/market-trends/2026-factbook-download/?utm_medium=email&_hsmi=128896947&utm_content=128896947&utm_source=hs_email