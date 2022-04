Enphase Energy augmente sa capacité de production en Europe grâce à son partenaire roumain Flex

A partir du premier trimestre 2023, l’usine Flex à Timisoara, en Roumanie, commencera à fabriquer des micro-onduleurs Enphase® pour le marché européen. De quoi permettre de répondre à la croissance rapide de la demande de solaire résidentiel en Europe, qui s’explique en partie par la hausse des prix de l’énergie et l’adoption accrue des véhicules électriques (EV) et des pompes à chaleur par les populations.

Le nouveau site de fabrication en Roumanie permet à Enphase Energy d’augmenter sa capacité globale et d’améliorer les délais de livraison à ses clients en Europe. “Il s’agit d’un moment de transformation pour l’énergie propre en Europe et dans le monde”, a déclaré Badri Kothandaraman, président et PDG d’Enphase Energy. Les décideurs politiques fixent de nouveaux objectifs ambitieux pour aider à accélérer la transition vers un avenir plus électrifié, et nous prévoyons de contribuer à répondre à la demande croissante avec nos principales solutions de micro-onduleurs et de batteries. Je tiens à remercier Flex d’être un partenaire aussi solide dans notre stratégie de fabrication mondiale et de soutenir nos efforts pour mieux servir nos clients tout en maintenant la qualité de nos produits.”

« Notre accord de fabrication étendu avec Enphase témoigne de notre engagement mutuel à fournir des systèmes basés sur des micro-onduleurs fiables et de haute qualité pour répondre aux besoins de l’industrie solaire européenne », a déclaré Revathi Advaithi, PDG de Flex. « Nous apprécions la confiance qu’Enphase a placée en Flex grâce à notre partenariat de près de 15 ans et nous sommes impatients de développer rapidement la fabrication.”