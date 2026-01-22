Guinness Book : Installation en un temps record de lampadaires solaires Fonroche sur 5 kilomètres de voirie aux USA

5 kilomètres de voiries éclairées en 10 h 35. Fonroche Lighting, une entreprise française du Lot-et-Garonne est entrée dans l’édition 2025 du Guinness des Records et redistribue les cartes de l’éclairage public.

En octobre dernier, à Rowlett, au Texas, Fonroche Lighting installe près de 70 lampadaires solaires autonomes sur 5 kilomètres de voirie en une seule journée. Sans câbles, sans tranchées, sans raccordement au réseau électrique, cette installation record démontre qu’un éclairage public solaire, performant, fiable et durable peut être déployé à grande échelle… et en quelques heures.

Plus qu’un record…

Ce record, officiellement validé par un adjudicateur Guinness World Records, dépasse la simple performance chronométrée. C’est un exploit technique mais surtout un défi pour démontrer que cette solution solaire est la plus fiable, la plus écologique et la plus économique sans compromis sur la qualité, la sécurité ou le coût. Leader mondial de l’éclairage solaire, le siège de Fonroche Lighting est à Agen, et est implanté aux Etats-Unis depuis 2019. L’entreprise française avait, on s’en souvient, sécurisé dans l’urgence, des quartiers entiers de Los Angeles suite aux terribles incendies, il y a pile un an. Son expertise est aujourd’hui reconnue dans le monde entier. La ville de Rowlett n’a donc pas hésité. La solution d’éclairage traditionnelle connectée au réseau coûtait 2,8 millions de dollars. Avec Fonroche, la solution était deux fois moins coûteuse et beaucoup plus agile. Résultat : trois corridors routiers éclairés au lieu d’un — State Highway 66, Rowlett Road et Dalrock Road — sans facture d’électricité ni contrat énergétique à long terme.

« Le solaire doit être au cœur des infrastructures routières modernes.”

“Éclairer trois routes pour le prix d’une seule est une décision qui parle à chaque élu et à chaque contribuable(…) Cette réalisation prouve que le solaire doit être au cœur des infrastructures routières modernes.” déclare David Hall, City Manager de Rowlett. Les lampadaires solaires Fonroche Lighting garantissent un éclairage 365 nuits par an, y compris en cas de coupure réseau. Sans câblage enterré, ils sont également insensibles au vol de cuivre, aux inondations et aux incendies. La technologie Fonroche répond aux enjeux d’aujourd’hui avec une solution durable, autonome, puissante, intelligente et agile.



Fonroche Lighting c’est la liberté d’éclairer (partout, par tous les temps…)

Outre les dizaines de milliers de communes éclairées, Fonroche Lighting ce sont aussi des projets emblématiques sur 4 continents :

Chili : Le désert d’Atacama, un des endroits les plus arides de la planète. 2200 lampadaires solaires installés, soit plus de 112km

Suisse : La station de ski d’Evolène en Suisse. Malgré le faible taux d’ensoleillement, éclairage 365 nuits par an des pistes.

États-Unis : Sécurisation des quartiers de Los Angeles après les incendies de janvier 2025. Intervention en moins de 24h, plus de 1000 lampadaires installés sur Pacific Palissade et Sunset Boulevard.

Colombie : Eclairage du 3ème plus grand viaduc d’Amérique du Sud (El Viaducto de la Paz). Une prouesse technique sur plus de 5 kms de structure auto-portée.

Sénégal : plus d’1/3 du pays éclairé par Fonroche, près de 1200 lampadaires déployés. Un projet structurant et colossal, symbole d’une électrification sans réseau révolutionnaire. Plus de 7 millions de personnes éclairées.

France : Agen, le plus grand parc d’éclairage public d’Europe. Avec 6000 lampadaires solaires installés : 900 rues éclairées, 200 km de réseaux électriques supprimés, 1600 tonnes d’émissions de CO2 évitées/an.

Fonroche Lighting, c’est aussi des projets à Paris, Nemours, Marseille, Lille, Bordeaux, la Réunion, Mayotte… Et une présence dans plus de 50 pays dont 8 pays européens.