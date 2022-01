Occitanie : 200 Mâ‚¬ seront consacrÃ©s au Fonds souverain de la transition Ã©nergÃ©tique en cours de construction

Grâce à l’engagement volontariste de la Région Occitanie, notamment pour développer des filières énergétiques, l’écosystème est désormais prêt à accueillir des investisseurs pour accélérer la transition écologique sur le territoire et conforter sa place stratégique dans la souveraineté énergétique française. Le fonds de la transition écologique mobilise ainsi les investisseurs régionaux, nationaux ou internationaux pour développer leurs projets en Occitanie tels que : l’hydrogène renouvelable avec le projet Corridor H2, l’éolien flottant avec les deux fermes commerciales prévues en Méditerranée ou les projets EnR structurants autour des projets notamment photovoltaïques sur des sites dégradés. La Région Occitanie investira 10 M€ dans ce fonds avec pour ambition d’atteindre une levée de fonds globale de 200 M€ d’ici deux ans. Grâce aux effets de levier financier, ce fonds permettra la réalisation de près de 3 milliards d’euros de projets autour de ces thématiques d’ici à fin 2027 sur le territoire.

Lors de ces vœux, Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie a confié : « Aujourd’hui, pas un jour ne se passe sans que des signaux d’alarme ne soient tirés : ceux de la crise climatique, de la crise sanitaire, de la crise économique et bien sûr, plus criant que jamais cette année, de la crise démocratique. Je n’apprécie pas les grands discours moralisateurs, qui n’ont d’autres objectifs que d’inquiéter et soumettre le peuple français. Moi, je suis une élue de la France du faire : je ne palabre pas, j’agis. Je ne critique pas, je propose. Je ne méprise pas, j’écoute puis je décide. Et ce que j’entends, ici en Occitanie comme dans les autres territoires français, c’est cette envie de croire que tout est encore possible. Nos jeunes surtout, qui marchent pour le climat et s’engagent pour la démocratie, nous demandent – aux politiques, chefs d’entreprise, intellectuels ou journalistes – d’utiliser notre « pouvoir de faire » pour redresser le cap, en éveillant les consciences et en agissant concrètement, utilement et avec bon sens. Sans naïveté, ni pêché d’optimisme, je veux croire que les crises auxquelles nous faisons face aujourd’hui sont une opportunité. L’opportunité de retrouver le chemin de notre souveraineté en choisissant de reprendre le contrôle de notre destin ». Dont acte !