Ã‰clairage public autonome : NovÃ©a Ã‰nergies Ã©quipe les chemins piÃ©tonniers de BÃ©con-les-Granits de lampadaires solaires

Novéa Énergies, précurseur dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d’éclairage public solaire autonome en énergie, a équipé les chemins piétonniers de la commune de Bécon-les-Granits (49), de 14 ensembles solaires.

La municipalité de Bécon-les-Granits a initié un plan de déplacements et de cheminements doux, dans le cadre duquel elle a fait appel au Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml). Ensemble, ils ont choisi Novéa Énergies (Groupe Ragni), société basée à Beaucouzé (49), pour équiper deux des chemins de la commune en lampadaires solaires.

Ce choix de l’éclairage public autonome a été fait d’une part par soucis écologique, mais également en raison de l’emplacement difficile d’accès, compliquant donc les travaux.

« Cela permet de matérialiser et sécuriser les cheminements doux »

Ainsi, 14 ensembles solaires verts (RAL 6007), se fondant dans le paysage, ont été installés entre le lotissement du Tremblay et l’école Léonard-de-Vinci :

7 lampadaires solaires (modèle combi top 1) sur le passage reliant le lotissement du Tremblay à la route de Villemoisan, 4 combi top 1 également sur le chemin qui longe l’arboretum et le citystade, et un multi top 3 tekk S alimentant 2 luminaires tekk supplémentaires. En effet, s’agissant d’une zone ombragée, il n’était pas possible d’installer des panneaux tout le long du chemin. La solution Multi permet ainsi de déporter la centrale solaire pour proposer un éclairage autonome malgré la végétation. Ces ensembles s’allument 2h30 avant l’aube et 2h30 après le crépuscule, et s’éteignent entre 2h et 6h du matin. « Cela permet de matérialiser et sécuriser les cheminements doux, notamment pour les enfants, mais aussi de limiter les rassemblements sauvages la nuit », affirme Jacques Bonhommet, adjoint à la mairie.

Ecolo et moins cher

« Développer l’éclairage autonome solaire lorsque cette solution est moins onéreuse qu’un raccordement au réseau électrique, fait partie intégrante du Plan stratégique éclairage public 2021-2026 du Siéml », affirme Yvan Charrier, responsable du service éclairage public et territoire connecté au Siéml. « Sur la commune de Bécon-les-Granits, cette technologie est apparue pertinente aussi bien sur l’aspect environnemental (utilisation d’énergie renouvelable participant à la transition énergétique), que financier (moins de travaux lourds car peu de génie civil, énergie gratuite) », complète Marc Benetreau, responsable de secteur au Siéml. « Ce type d’éclairage devient de plus en plus efficace et pérenne grâce aux dernières avancées sur les batteries, les panneaux solaires, les appareillages électroniques et les LED », poursuit Yvan Charrier.