Lâ€™AREC et la CACG joignent leurs forces pour accÃ©lÃ©rer les solutions de transition Ã©cologique en Occitanie

À l’occasion d’Energaïa, Christian Assaf, Président de l’AREC, l’Agence Régionale de l’Énergie et du Climat, et Willy Luis, Directeur général de la CACG, ont signé jeudi 9 décembre dernier une convention de partenariat pour accélérer la transition écologique en Occitanie.

Avec cette première convention signée entre l’AREC et la CACG l’objectif est de renforcer les échanges et les synergies pour amplifier les projets de transition énergétique et écologique sur le périmètre du futur réseau hydraulique régional, côté bassin Adour/Garonne et plus largement sur l’ensemble du territoire de la région Occitanie. Construite autour de 4 grandes axes (l’animation et les études dans les territoires, les investissements, le monde agricole et les retours d’expériences croisés), cette convention porte particulièrement sur 3 types de projets d’énergies renouvelables : l’hydroélectrique neuf et rénovation, le photovoltaïque flottant et le photovoltaïque au sol comprenant l’agrivoltaïsme. « Avec cet accord, nous partageons avec la CACG l’ambition commune de faire grandir les projets de territoires tout en apportant des réponses concrètes à leurs besoins pour faire face au défi du changement climatique », a notamment déclaré Christian Assaf, Président de l’AREC, à l’occasion de la signature de ce partenariat. Avant d’ajouter : « Nous disposons en Occitanie d’atouts exceptionnels avec les gisements d’énergies renouvelables, le tissu d’entreprises innovantes et des territoires déjà mobilisés pour la transition écologique. A cela s’ajoute une détermination sans faille pour devenir la première région d’Europe à énergie positive d’ici 2050. C’est grâce à tout cet éco-système et à ce type d’accord que nous fabriquons des solutions pour construire demain ». Pour Willy Luis, Directeur général de la CACG : « Ce partenariat marque le début d’un engagement fort de la CACG aux côtés de la Région Occitanie. Nous attachons une grande importance à intégrer les enjeux de la transition énergétique dans les actions que nous menons sur le périmètre qui nous est confié et je me réjouis que la CACG puisse associer son savoir-faire à celui de l’AREC pour renforcer et accélérer ce processus au service des territoires. ».