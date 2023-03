Obtention dâ€™ETN pour les modules du fabricant Seraphim avec K2, Renusol, Joris Ide et ESDEC

Les modules PV standards et «bas-carbone » du fabricant Seraphim sont désormais sous ETN en association avec de nombreux systèmes de fixation de toiture des marques de confiance dans le bâti en France, tels que K2, ESDEC, Joris Ide et Renusol. Les avenants des ETN s’étendent des modules demi-cellules de haute performance de 400-415 Wc, 455-460Wc et 545-550 Wc avec un rendement jusqu’à 21.48%, en option standard ou très « bas carbone ».

« Nous sommes heureux d’avoir obtenu la certification ETN en France avec plusieurs systèmes de fabricants renommés. Après la certification « Bas Carbone » en 2022, c’est un important pas en avant pour notre expansion en France. », déclare Gilles Cattin, directeur commercial Seraphim France. « Nous travaillons étroitement avec nos distributeurs afin de proposer des solutions innovantes qui répondent aux normes de qualité et de sécurité pour tout type de projet d’installation d’ordre privé ou public. »

Pour rappel, Seraphim, fabricant chinois de modules PV, s’est spécialisé dans des solutions de haute qualité proposant une offre intéressante à basse émission carbone. Déjà fortement actif en Asie-Pacifique, Asie centrale, l’Afrique et l’Australie et l’Amérique latine, Seraphim gagne sa notoriété en Europe grâce à un réseau solide de distributeurs, tel que U-Home Solar en France et Suisse.

U-Home Solar (www.uhomesolar.com), distributeur de modules et systèmes photovoltaïques sur toute la France, propose actuellement les modules PV Seraphim 410- 415 Wc standards et bas-carbone avec les systèmes de fixation des trois fabricants – K2, ESDEC et Renusol – pour différents types de toitures.