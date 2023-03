BaromÃ¨tre du prix des modules PV

Tous les deux mois Synapsun publie un Baromètre du prix des modules PV. Récapitulatif de la mise à jour de février.

Évolution du coût des matériaux et composants

En janvier, le prix du silicium a littéralement chuté offrant de belles opportunités pour sécuriser des productions compétitives. Alors que nous anticipions que la dynamique baissière allait se stabiliser, c’est l’inverse qui s’est produit. Au retour du nouvel an chinois, le prix du silicium a fortement rebondi, se réévaluant de plus de 40 % en quelques semaines. Le déséquilibre entre l’offre et la demande de silicium reste néanmoins important. Nous pouvons considérer qu’il s’agit d’une simple correction et que le cours du silicium va, sur le moyen/long terme, retrouver une dynamique baissière.

Le coût des différents éléments de la BOM reste plus ou moins stable en ce début d’année.

Évolution du prix des modules en USD/Wc au départ de Chine

Le prix des modules vendus en USD au départ de Chine suit mécaniquement la courbe du silicium.

Évolution du prix des modules livrés sur site en USD/Wc

Après un léger rebond aux alentours du Chinese New Year, le prix du fret retrouve ses niveaux de fin 2022. Le container s’achète à moins de 2000 USD, soit environ 0,005 USD/Wc. L’impact financier du transport est redevenu « négligeable » et cela devrait rester ainsi.

Évolution des taux de change

L’EUR/USD a bien repris des couleurs en janvier et semble se loger dans le corridor 1,05-1,08.

Évolution du prix des modules livrés sur site en EUR/Wc

Sans surprise, la structure de coût en EUR DDP d’un module produit en février rebondit. Nous avions en janvier un coût de production faible du fait d’un silicium bas couplé à un Euro fort. Alors qu’en février, le silicium rebondit et l’Euro se tasse.

Synthèse

La structure de coût de production des modules PV est désormais exclusivement drivée par le cours du silicium. La BOM est stable, le fret/transport sont revenus à leurs niveaux (négligeables) pré-COVID. Or, le prix de marché du kg de Silicium reste bien au-delà du coût de production. D’après Bloomberg, 1kg de silicium coûte entre 6 et 18 USD/kg à produire alors qu’il se vend aux alentours des 30 USD/kg. Les fabricants de silicium ont donc de la profondeur pour faire chuter le cours s’ils ont besoin d’appeler de la demande. L’épisode de janvier/février nous indique que lorsque ce scénario se produit la réaction de la demande est forte, engendrant une correction immédiate. Il y aura en fin d’année d’après Bloomberg, une capacité de production de silicium capable de produire plus de 570 GW de modules PV alors que les analystes tablent sur une demande mondiale de l’ordre de 280 GW. On peut donc raisonnablement tabler sur une baisse des prix dans la durée mais une baisse en dents de scie.