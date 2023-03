36ème Sommet franco-britannique : Octopus Energy Group veut devenir un acteur majeur de la transition énergétique en France

Le groupe britannique annonce investir un milliard d’euros sur le marché français des énergies vertes et installer son nouveau hub technologique européen à Paris, créant ainsi plusieurs centaines d’emplois locaux. God save the king !

Le pionnier britannique de la GreenTech, Octopus Energy Group, était convié vendredi 10 mars au matin à l’Élysée pour prendre part au 36ème Sommet franco-britannique, présidé par le Président de la République française Emmanuel Macron et le Premier ministre du Royaume-Uni Rishi Sunak.

Octopus, sujet de Charles III à la conquête de la France

Le sujet crucial de l’Énergie faisait en effet partie des discussions souhaitées entre les deux nations. À cette occasion, le groupe britannique – qu‘a rejoint le fournisseur français d’électricité verte Plüm énergie en janvier 2022, désormais renommé Octopus Energy France – a ainsi annoncé poursuivre ses actions en faveur de la transition énergétique dans le pays, et ce en investissant sur trois piliers fondamentaux :

● 1 milliard d’euros dans la production

Le groupe britannique s’engage à investir un milliard d’euros sur le marché français des énergies vertes d’ici deux ans. De quoi générer suffisamment d’énergie renouvelable pour alimenter 300 000 foyers français.

● une technologie de pointe

En s’appuyant sur les équipes et ressources déjà présentes en France, le groupe britannique – via sa filiale technologique Kraken – annonce installer son nouveau hub technologique européen à Paris. Ce sont ainsi des centaines d’emplois dans le domaine des énergies vertes et de l’innovation qui vont être créés, au soutien de millions de clients répartis à travers le continent.

● le changement de modes de consommation en objectif

En fournissant des outils pour suivre, comprendre et optimiser leur consommation d’électricité et en récompensant les clients qui la réduisent, Octopus Energy France aide les ménages français à diminuer d’environ 10% leur besoin énergétique. Le groupe s’engage à continuer à innover en la matière, pour faire encore davantage baisser les factures de ses clients, comme la demande globale en énergie.

Une transformation tant énergétique que numérique

Forts de ces engagements, Octopus Energy France vise un million de clients français d’ici 2026. « Alors qu’Octopus Energy est déjà présent dans 10 pays européens, nous sommes ravis d’annoncer ce jour une nouvelle étape clé dans notre coopération avec la France. Cela témoigne de notre engagement mutuel à investir dans un système énergétique propre, mais aussi à être les pionniers de la transformation, tant énergétique que numérique. C’est ainsi que nous serons en mesure de faire baisser nos prix, comme notre impact carbone. » déclare Greg Jackson, PDG et fondateur d’Octopus Energy. « Nous sommes très fiers de voir que le rôle d’Octopus Energy dans la transition énergétique de la France est reconnu au plus haut niveau de l’État. Le groupe combine ainsi expertise en matière d’énergie de détail, investissements majeurs dans la production renouvelable et technologie de pointe pour débloquer des tarifs innovants et offrir une expérience client inégalée aux foyers hexagonaux. » explique Vincent Maillard, Président d’Octopus Energy France.