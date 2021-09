Iberdrola a sélectionné quatre projets internationaux pour favoriser les synergies entre agriculture et développement PV

Iberdrola réaffirme son engagement de préserver la biodiversité tout en mettant en œuvre un plan d’investissement ambitieux dans des projets renouvelables. Dans le cadre de son programme international de start-up PERSEO, elle a sélectionné quatre projets susceptibles d’apporter des solutions innovantes pour renforcer la cohabitation de centrales de production solaire photovoltaïque avec les activités agricoles (élevage, arboriculture, horticulture, maraîchage ou encore grande culture). Ces projets visent à améliorer l’efficacité et la compétitivité de ces installations par le biais d’une meilleure utilisation des sols et d’une protection accrue de la biodiversité. Précisions !

Les solutions innovantes portées par Iberdrola visent à créer des synergies sur des terrains destinés aux activités du secteur agricole, susceptibles de recevoir des installations solaires photovoltaïques, de façon à favoriser la complémentarité des deux secteurs et d’avoir un effet moteur sur les économies locales. Les projets présentés favorisent la transition énergétique, la lutte contre le changement climatique et proposent une solution pour les territoires confrontés au défi démographique. Iberdrola fournira aux entreprises gagnantes un soutien technique et financier pour évaluer leurs solutions, en leur donnant accès aux ressources nécessaires pour tester ces innovations technologiques en situation réelle (équipement, appareils, infrastructures, sites de haute technologie ainsi que des domaines d’action conjointe). Si le projet pilote fonctionne, Iberdrola offrira au participant la possibilité de développer la solution à grande échelle via des accords commerciaux ou des investissements directs de PERSEO dans l’entreprise.

L’énergie photovoltaïque est un outil pour l’agriculture et le bien-être animal

Dans le cadre de ce défi, l’entreprise a reçu 110 propositions venant de 32 pays, parmi lesquelles quatre sociétés ont été sélectionnées avec lesquelles Iberdrola concevra des projets dans divers domaines :

● Maraîchage : les sociétés espagnoles EcoEnergías del Guadiana et Conesa ont présenté un projet pilote de culture hydroponique de tomates sous des structures de panneaux solaires fixes ou pilotables, réduisant le stress des plantes provoqué par les pics de chaleur. Cela permet d’améliorer les productions en limitant l’irrigation artificielle.

● Viticulture : le projet Winesolar a été sélectionné dans ce domaine, fruit de la collaboration entre trois entreprises espagnoles : Techedge (solutions technologiques de pointe), PVH (producteur de suiveurs solaires) et Gonzalez Byass, (producteur de vins et spiritueux avec 14 caves et 2 distilleries en Espagne, Chili, Mexique). La culture de la vigne rencontre de forts enjeux de préservation et d’adaptation face au changement climatique. La solution Winesolar est pensée pour y faire face de manière intelligente et durable. Iberdrola, Techedge, PVH et Gonzalez Byass développeront dans Winsolar une structure photovoltaïque avec des structures suffisamment élevées pour créer de l’ombre et protéger les vignobles. De plus, un algorithme intelligent déplacera les trackers afin d’optimiser la production photovoltaïque et de s’adapter aux besoins physiologiques des vignobles. Les senseurs disposés dans le vignoble mesureront l’humidité, la température et viendront également alimenter l’algorithme. Ainsi, Winesolar a pour but de rendre les vignobles résilients face au changement climatique sans besoin de déplacer le lieu de culture de la vigne, créant ainsi un exemple de synergie positive entre technologie et agriculture.

● Arboriculture : Solution agrivoltaïque dynamique de protection climatique d’Ombrea. La startup française Ombrea a développé un système intelligent qui s’installe au-dessus des cultures de plein air (maraîchage, horticulture, viticulture, plantes à parfums) pour pallier les effets du changement climatique. La solution, dotée de panneaux solaires et pilotée à distance, se déploie et se rétracte afin de moduler l’ombrage au sol en fonction de données pédoclimatiques récoltées sur la parcelle grâce à un réseau de capteurs. L’objectif : protéger les cultures des phénomènes de forte chaleur, sécheresse, grêle ou encore gelées.

● Elevage et Bien-être animal : l’entreprise française itk développe des solutions basées sur la science pour accompagner les secteurs agricoles et agro-alimentaires vers l’adaptation au changement climatique et la décarbonation de l’agriculture tout en assurant performance et résilience des exploitations agricoles. Sa plateforme de suivi et d’analyse du comportement des vaches FarmLife accompagne les éleveurs à la recherche de gain de temps et de performance en fournissant des données décisionnelles sur 4 piliers de productivité : la reproduction, la nutrition, le confort et la santé.

Énergie compétitive, durable et équilibre environnemental

Iberdrola a intégré totalement la conservation de la diversité biologique des écosystèmes au sein de sa stratégie, démontrant ainsi qu’il est possible de combiner efficacement la fourniture d’énergie compétitive, propre et durable avec le respect de l’environnement. L’entreprise estime pouvoir atteindre l’objectif de « zéro perte nette de biodiversité » en 2030, en misant sur les synergies positives entre ces nouveaux développements d’infrastructures et l’environnement. Iberdrola a mené plus de 1 450 actions de protection de la biodiversité ces trois dernières années, en alliant la mise en place de projets renouvelables et la préservation de la diversité biologique des écosystèmes, en protégeant la flore, la faune et le patrimoine naturel. Le projet le plus récent consiste en l’installation de ruches dans des projets photovoltaïques afin de préserver la biodiversité et de promouvoir l’économie circulaire. Iberdrola a déjà intégré l’éco-pâturage ovin dans plusieurs de ces centrales photovoltaïques afin de conserver la destination agricole initiale des terrains sur lesquels le projet solaire a été développé. Pour éviter que la présence du troupeau engendre une surutilisation des prés et une perte de biodiversité, Iberdrola a intégré dans ces projets un plan de gestion du troupeau alternant culture et pâturage permettant ainsi un équilibre entre les différentes activités. De plus, ce programme d’éco-pâturage permet une meilleure régénération du pré, une protection contre le risque d’incendie et une fertilisation naturelle augmentant ainsi la qualité environnementale du site. En Espagne, Iberdrola et l’association espagnole des jeunes agriculteurs (« ASAJA ») ont signé une alliance stratégique afin d’encourager l’agriculture et l’élevage durables et sans émissions. Pour cela, ils ont élaboré un plan de travail axé sur deux principes majeurs : d’un côté, la promotion des actions visant à améliorer l’efficacité énergétique et, de l’autre, la mise en place des initiatives pour continuer de préserver la biodiversité ainsi que l’environnement rural.

Encadré

PERSEO : plus de 10 ans d’innovation

Le programme international de start-up Iberdrola PERSEO vise à faciliter l’accès du groupe aux technologies du futur et à encourager la création ainsi que le développement d’un écosystème de start-up global et dynamique dans le secteur électrique. Pour ce faire, le programme est doté de 85 millions d’euros destinés à l’investissement dans des start-up et 40 millions d’euros destinés au lancement de nouvelles entreprises innovantes travaillant dans la transition pour une consommation renouvelable et la réduction d’émissions de CO2. Depuis sa création en 2008, PERSEO a investi 70 millions d’euros dans des start-up qui développent des technologies et des solutions innovantes, en se concentrant sur celles qui améliorent la durabilité du secteur énergétique via un passage majeur à l’électrique et des actions ayant pour objectif la réduction de l’empreinte carbone de l’économie. Le programme s’est concentré sur ses actions suite à l’analyse d’opportunités commerciales et sur sa collaboration technologique avec des start-up et des entreprises émergentes dans le monde entier, évaluant 300 entreprises chaque année et créant ainsi un écosystème de presque 3 000 entreprises. Actuellement, cet outil d’investissement possède un portefeuille de huit entreprises.