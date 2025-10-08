Observatoire Rexel – Opinionway : 3/4 des Français soutiennent l’électrification des usages mais …

Rexel France publie les résultats d’une vaste enquête OpinionWay menée entre février et mars 2025 auprès de trois publics clés — Français, électriciens et collectivités locales. Cette photographie inédite révèle, de manière concrète et chiffrée, ce qui freine ou accélère l’électrification des usages : niveaux de connaissance, attentes opérationnelles et obstacles à lever pour déployer des solutions électriques efficaces et accessibles. Une stat : plus de 9 Français sur 10 voient un bénéfice à l’électrification mais le coût reste un frein. Analyse !

En France, plus de 60% du mix énergétique repose encore sur des énergies carbonées pourtant 75 % des Français soutiennent l’électrification, et 93 % y voient au moins un bénéfice : meilleure qualité de l’air, réduction des émissions de gaz à effet de serre, confort domestique et dynamisation économique locale.

Parmi les solutions perçues comme les plus simples à déployer, 38 % des personnes interrogées citent l’éclairage LED et 34 % les panneaux photovoltaïques. En moyenne, les Français possèdent deux équipements d’électrification : LED (82 %) et chauffe-eau électrique (55 %). Le photovoltaïque reste peu répandu (17 %). Si près d’1 Français sur 2 (45%) est motivé par la baisse de sa consommation d’énergie, le prix à l’achat reste un obstacle. Les électriciens le confirment : les particuliers veulent économiser l’énergie, mais le coût des travaux freine souvent. “Ces résultats confortent la vision de Rexel pour qui l’électrification doit dépasser le simple cadre technologique pour s’inscrire comme un véritable projet de société en redéfinissant les modes de vie, les infrastructures et en façonnant l’économie de demain. Nous souhaitons démocratiser les technologies et jouer le rôle de facilitateur économique en proposant des solutions de financement et de valorisation des économies d’énergie. Notre rôle est d’aider à convertir” précise Thomas Moreau, Président de Rexel France.

Des collectivités à la traîne

Côté mobilité durable, moins d’1/3 des Français (32 %) considère les véhicules électriques comme faciles à mettre en œuvre. Malgré l’engagement des collectivités dans la transition écologique, la mobilité constitue un angle mort de leur politique. Et ce, à la fois en tant qu’investisseurs (électrification de leur parc de véhicules, installations d’infrastructures de recharge, etc.) mais surtout en tant qu’architectes de la décarbonation. Les collectivités engagées mais entravées par les contraintes budgétaires. Sur 200 collectivités interrogées, 86 % ont déjà engagé au moins un projet lié à l’électrification, en particulier dans l’éclairage public, les panneaux photovoltaïques, ou les véhicules électriques. Les élus locaux visent, en moyenne, l’électrification complète de leurs usages à horizon 2036. Leurs priorités en matière de transition énergétique sont claires puisque 60 % d’entre eux placent en tête la réduction de la consommation d’énergie sur leur territoire. Malgré cette ambition, les principaux freins restent les restrictions budgétaires et la complexité administrative. Les collectivités exprimant un fort besoin d’accompagnement : simplification des démarches (54%), assistance pour élaborer un plan de travaux et prioriser les actions à mener (50%) et pilotage des données de consommation (50%). Pour Rexel, partenaire local engagé de longue date, il n’y a pas d’autre choix que d’accélérer l’électrification des territoires en proposant les solutions les plus efficientes en termes de coût et de retour sur investissement, notamment pour les petites communes.

Des électriciens mobilisés, mais en quête de repères

Parmi les électriciens interrogés, 58 % estiment contribuer de manière significative à l’électrification des usages. C’est le secteur industriel, qui est, selon eux, le plus avancé en matière d’électrification, loin devant le secteur des transports, le secteur public ou le résidentiel. L’éclairage et le chauffage apparaissent selon eux comme les 2 domaines les plus démocratisés de l’électrification. Néanmoins, des obstacles persistent :

● 87 % peinent à porter commercialement leurs solutions ;

● 66 % ne savent pas vers qui se tourner pour comprendre les aides disponibles ;

● 62 % ne savent pas à qui s’adresser pour comprendre la réglementation.

Rexel, partenaire de confiance des électriciens, offre un accompagnement structuré sur la réglementation et les dispositifs d’aide. Son apport sur l’identification de nouveaux marchés et le développement de leurs activités (mobilité électrique, autoconsommation, efficacité énergétique) crée également de la valeur supplémentaire pour les électriciens.

Un besoin marqué d’accompagnement pour tous les publics

66% des Français et 69% des électriciens déclarent que l’État joue un rôle moteur dans l’électrification des usages, suivi des entreprises puis des particuliers. L’étude révèle aussi un besoin urgent de structuration : 2/3 des Français déclarent ne pas savoir vers qui se tourner pour entamer un projet d’électrification. Tous les publics soulignent l’importance de renforcer la pédagogie, simplifier les démarches et mieux structurer l’accompagnement des professionnels. « L’électrification fait aujourd’hui consensus, mais elle exige un accompagnement ciblé. Pour réussir la transition, il faut activer plusieurs leviers : faciliter l’accès aux technologies, simplifier les choix pour des clients en quête de repères, former les professionnels, et sécuriser le financement et la conformité réglementaire. Rexel assume pleinement son rôle de guichet unique et s’engage dans cette voie pour accélérer une transition énergétique fiable et durable » conclut Thomas Moreau, Président de Rexel France.