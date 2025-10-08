Lâ€™heure est Ã  la soumission dâ€™abstracts pour The Smarter E Europe de Munich

Vous souhaitez prÃ©senter vos nouveaux rÃ©sultats de recherche ou vos projets Ã©nergÃ©tiques Ã un public international d’experts ? Alors saisissez l’occasion de faÃ§onner le programme des confÃ©rencesÂ et du Forum sur l’hydrogÃ¨ne vertÂ Ã The smarter E Europe 2026 en soumettant votre abstract. Dead lineÂ : le 5 dÃ©cembre 2025Â !



Les 22 et 23 juin 2026, quatre confÃ©rences parallÃ¨les â€“ Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe ainsi que le Green Hydrogen Forum, donneront le coup d’envoi de The smarter E Europe, la plus grande alliance d’exposition europÃ©enne pour l’industrie de l’Ã©nergie. Les derniÃ¨res recherches et projets dans les domaines du photovoltaÃ¯que, du stockage d’Ã©nergie, des technologies de recharge des VE, des rÃ©seaux intelligents, des solutions prosommatrices et de l’hydrogÃ¨ne vert y seront prÃ©sentÃ©s ! Et chacun pourra Ãªtre acteur de cette dÃ©monstration de force.

Parmi les sujets oÃ¹ il est possible de soumettre un abstract suivant les ConfÃ©rences :

ConfÃ©rence Intersolar Europe

Solaire agricole, solaire commercial et industriel, approvisionnement en Ã©nergie d’entreprise et PPA, marchÃ©s europÃ©ens et conception du marchÃ©, financement de la croissance solaire, solaire flottant, centrales photovoltaÃ¯ques hybrides, hors rÃ©seau, applications solaires innovantes, recyclage PV, qualitÃ© et fiabilitÃ© des modules solaires et Ã©quilibre des systÃ¨mes, solaire intelligent et prosommateurs, enchÃ¨res solaires, fabrication solaire en Europe, conception du marchÃ© solaire, technologie solaire, Solaire durable, solaire Ã grande Ã©chelle – de la planification, du dÃ©veloppement et de la construction Ã la gestion des actifs, Ã l’exploitation et Ã la maintenance, Ã la numÃ©risation et au rÃ©approvisionnement, ce qui est chaud dans la technologie solaire

Technologie de stockage par batterie, essor ou battage mÃ©diatique du stockage C&I, SystÃ¨mes de gestion de l’Ã©nergie domestique – de la fonction de confort Ã l’outil de marchÃ© pour le stockage d’Ã©nergie rÃ©sidentiel, rÃ©seaux Ã©lectriques dominÃ©s par onduleur, fonctionnement prÃ©dictif des BESS, fonds de capital-investissement/d’infrastructure, stockage Ã grande Ã©chelle

IntÃ©gration et rÃ©glementation du rÃ©seau de VE, Ã‰volution du marchÃ© mondial et conditions de l’industrie, Ã‰lectrification des vÃ©hicules lourds, Recharge intelligente et bidirectionnelle (V2X), L’avenir de l’e-mobilitÃ©, TÃ©moignages d’utilisateurs

AccÃ©lÃ©ration des connexions au rÃ©seau et de la livraison des infrastructures, rÃ©ponse Ã la demande et marchÃ©s de la flexibilitÃ©, numÃ©risation et IA pour des rÃ©seaux plus intelligents, intÃ©gration VE-rÃ©seau et flottes bidirectionnelles, approches innovantes de l’exploitation du rÃ©seau et de la gestion des actifs, systÃ¨mes solaires, de stockage et hybrides Ã grande Ã©chelle pour la stabilitÃ© du rÃ©seau, systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques locaux en pratique, prosommateurs et tarifs dynamiques, rÃ©silience et cybersÃ©curitÃ© dans un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique numÃ©rique

Composants clÃ©s du systÃ¨me pour la production d’hydrogÃ¨ne, approvisionnement en Ã©nergie rÃ©silient, solutions Ã©volutives pour les dÃ©veloppeurs de projets et les services publics, applications en expansion, innovations technologiques et marchÃ©s, exigences rÃ©glementaires et planification stratÃ©gique

conference.intersolar.de/cgi-bin/x-mkp/cfp/submission/intro.pl?195&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=TSEEU+2026+CfA+EN