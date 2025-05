Observatoire des prix de l’électricité Storio Energy : des prix à zéro 80% du temps en avril

Storio Energy publie son observatoire actualisé des prix de l’électricité sur le marché spot français. Les tendances de début d’année s’amplifient : baisse structurelle des prix en journée, hausse de la volatilité et maintien de pics de prix en matinée et en soirée. Les prix spot ont été nuls la majorité des jours ouvrés de mars et avril, et négatifs chaque dimanche. L’après-midi concentre ces prix très bas, sous l’effet d’une production photovoltaïque élevée et d’une consommation trop faible en face. Ce déséquilibre croissant entre offre et demande s’intensifie.

“La situation est regrettable : les consommateurs n’ont pour la plupart aucune incitation tarifaire à déplacer leur consommation vers ces heures pourtant très favorables. Une exception notable : les clients exposés au prix spot. Le dimanche 6 avril, nos clients en contrat bloc + spot ont pu être rémunérés jusqu’à 115€/MWh pour charger leur batterie durant l’après-midi ” analyse Jean-Yves Stephan, CEO & cofondateur de Storio Energy.

Sur la période janvier-avril 2025, l’écart moyen entre le prix horaire maximal et minimal atteint 100€/MWh, en forte hausse (+70 %) par rapport à la même période de 2024. Ce niveau dépasse désormais confortablement le LCOS (Levelized Cost of Storage) des batteries de grande taille, renforçant la rentabilité du stockage : acheter quand les prix sont nuls ou négatifs, revendre lors des pics.

En avril, le prix spot moyen chute à 42€/MWh (-45 % par rapport à mars), tandis que les pics restent à un niveau élevé : 103€/MWh en moyenne pour les prix maximaux journaliers, contre 136€/MWh en mars (-24 %). Cette stabilité relative des pics montre que la tension sur le réseau reste forte aux heures de pointe, alors que la baisse moyenne est surtout portée par un nombre croissant d’heures à prix nul.

storioenergy.com/fr/blog/observatoire-des-prix-de-l-electricite