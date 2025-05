FEDENE X PPE 3 : efficacitÃ© et dÃ©carbonation de la chaleur

Parmi les moyens pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles François Bayrou, lors le débat sur la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, a évoqué, en priorité, l’efficacité énergétique et le développement de la chaleur renouvelable. La FEDENE salue la place accordée à ces deux piliers de notre politique énergétique, complémentaires à l’électrification des usages.

Sur la chaleur, le Premier ministre a indiqué : “Il y a des domaines que nous n’explorons pas ou pas assez. Par exemple, nous devons nous rendre compte de l’atout puissant que représentent la chaleur renouvelable et la géothermie.”

La PPE doit rester ambitieuse sur les objectifs de chaleur renouvelable

Alors que la chaleur représente plus de 40 % de notre consommation d’énergie, sa forte part d’énergies fossiles nous expose à l’instabilité des prix et à une vulnérabilité d’approvisionnement. Les énergies thermiques renouvelables et de récupération, disponibles abondamment dans nos territoires et créatrices d’emplois locaux, sont la meilleure réponse tant pour nos objectifs climatiques que pour contribuer à la compétitivité des entreprises, à la préservation du pouvoir d’achat des ménages et à notre souveraineté énergétique. La PPE doit rester ambitieuse sur les objectifs de chaleur renouvelable et de récupération. Chaleur fatale, géothermie, solaire thermique, biomasse, CSR, biogaz, pompes à chaleur, réseaux de chaleur et de froid…. les solutions pour sortir des énergies fossiles existent et sont à portée de main. C’est ce que montrent les travaux de la FEDENE sur les potentiels énergétiques régionaux qui servent aujourd’hui de boussole aux territoires à l’occasion des COP et au sein des Comités régionaux de l’énergie. « L’énergie produite est-elle souveraine ? Est-elle abondante ? Est-elle compétitive ? Est-elle décarbonée ? Si la réponse à ces quatre critères est oui, nous devons investir, » a déclaré le Premier ministre.

Pour un dimensionnement adéquat des outils de financement, comme le Fonds chaleur

Les décisions que nous prenons aujourd’hui sont celles qui permettront de répondre à ces enjeux de souveraineté, de compétitivité, de décarbonation. Les entreprises de la FEDENE sont aujourd’hui pleinement engagées dans la mise en œuvre des solutions de maîtrise de l’énergie et de chaleur décarbonnée, partout sur le territoire ; elles ont besoin de visibilité pour continuer d’investir. Il est crucial de leur donner un cadre stable avec la publication de la PPE.

Il nous faut enfin une adéquation entre les objectifs affichés et les moyens économiques, réglementaires, techniques et financiers qui sont mis en place. Au-delà de la PPE, les parlementaires devront traduire ces ambitions en actions dans la prochaine Loi de Finances, avec un dimensionnement adéquat des outils de financement, comme le Fonds chaleur.