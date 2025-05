Eâ€™nergys et Skysun unissent leurs forces pour accÃ©lÃ©rer la solarisation des parkings, des bÃ¢timents tertiaires et industriels en France !

Acteur national de la performance environnementale, E’nergys signe un accord commercial avec Skysun, start-up belge spécialiste dans le solaire BtoB, pour proposer aux entreprises et collectivités locales françaises, une offre photovoltaïque « clé en main » financée. Focus sur cette collaboration entre les deux entreprises pour rayonner sur le marché français du solaire BtoB, stimulé par les nouvelles obligations de solarisation et l’autoconsommation !

Afin de relever le défi d’une accélération de la solarisation BtoB à l’échelle française, le Groupe E’nergys devient le premier partenaire français de la scale-up belge Skysun à commercialiser son offre photovoltaïque « clé en main », de l’audit à l’installation en passant par le financement, auprès des acteurs de l’industrie et du tertiaire. Ce partenariat commercial stratégique marque la volonté d’Energys de couvrir l’intégralité du scope énergétique, dont aujourd’hui le solaire BtoB, afin de se positionner comme un partenaire incontournable de la décarbonation des entreprises privées ou publiques françaises avec une offre à 360° ! « Partageant les mêmes valeurs d’accompagnement à 360° et de proximité, E’nergys sera moteur pour accélérer notre développement sur le marché français avec pour ambition d’atteindre ensemble 65 MWc installés et de devenir d’ici 2030 l’acteur de référence des projets photovoltaïques intégrés et financés en France » souligne Charly Coppieters, Directeur Général et Associé.

Des expertises complémentaires et des ambitions communes !

Fondée en 2017 et présente depuis 2022 sur le marché français, la scale-up belge Skysun gère et finance tous types de projets de photovoltaïque pour les entreprises et collectivités locales. Elle a comme réalisation à son actif par exemple, la plus grande installation photovoltaïque urbaine et architecturale d’Europe, Solar Market sur les Abattoirs d’Anderlecht. Skysun s’illustre par son offre selon un modèle « clé en main », de l’audit à la construction de la centrale à son exploitation, sa maintenance en passant par le financement. Dans le cadre de l’accélération de son développement, Skysun, suite à sa récente levée de fonds de plus de 16 millions d’euros en 2024, ambitionne d’atteindre 750 MWc installés d’ici 2030, soit plus de 300 millions d’euros d’investissements, principalement en France. Comme nous le confie Etienne Verdier, Responsable du Développement de Skysun en France :« Développeur, installateur et gestionnaire de panneaux photovoltaïques en tiers-investisseur à destination des entreprises et des collectivités locales, nous avons de fortes ambitions de développement en France, qui connaît un essor sans précédent du solaire BtoB, porté par les nouvelles obligations réglementaires, l’autoconsommation et l’électrification des usages. Cet accord avec E’nergys nous assure de nous appuyer sur un partenaire qui dispose d’un leadership dans la performance environnementale, avec un fort maillage national, un vivier de compétences et “savoir-faire” et un portefeuille clients de plus de 1500 entreprises, des foncières aux plus grands noms de l’industrie. »

« Des panneaux solaires aux batteries, le système photovoltaïque tend vers un modèle énergétique intégré »

Cette collaboration avec Skysun s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’E’nergys, dont les trois métiers – efficacité énergétique, transition environnementale et décarbonation – visent à offrir aux entreprises un accompagnement à 360°, du conseil à la mise en œuvre de solutions prêtes à l’emploi. Elle permet également de proposer une offre complète et financée en photovoltaïque, un levier essentiel pour développer les énergies renouvelables au sein des entreprises et atteindre l’autonomie énergétique ainsi que la neutralité carbone. La collaboration E’nergys – Skysun est le fruit d’une rencontre initiée par le Crédit Agricole lors d’un pitch réalisé par Charly Coppieters, illustrant l’ambition et le savoir-faire de la scale-up. “Afin d’enrichir notre portefeuille d’offres, nous avons été séduits par la solution tout-en-un de Skysun, qui garantit aux entreprises de déployer des projets photovoltaïques, sans OPEX ni CAPEX. De plus, les expertises, l’assise et les nombreuses réalisations de Skysun en Belgique et en France ont conforté notre choix d’unir nos forces et nos atouts. » Il ajoute : « De par nos cœurs de métiers, nous proposons des schémas directeurs énergie sur plusieurs années pour nos clients, intégrant la réduction de leurs consommations énergétiques et l’électrification de leurs usages. La brique « photovoltaïque clé en main » s’impose aujourd’hui comme un moteur clé de la transition énergétique et de la décarbonation de l’industrie et du tertiaire ». Et Antoine Ferrary, Directeur du Développement de Skysun, et Wilfried Thevenot, Directeur Commercial & Marketing d’E’nergys, de conclure ensemble : « Des panneaux solaires aux batteries, le système photovoltaïque tend vers un modèle énergétique intégré, selon le triptyque consommation, production et stockage. Outre d’optimiser l’autoconsommation des entreprises, il leur ouvre le champ des possibles dans de nouveaux usages comme la recharge de véhicules électriques… De la production au stockage en passant par la gestion « intelligente » de l’énergie solaire, nous unissons nos expertises pour couvrir l’ensemble du spectre photovoltaïque. »