La Nissan Sakura bÃ©nÃ©ficie d’un coup de pouce solaire : prÃ©sentation du systÃ¨me Â« Ao-Solar Extender Â»

Nissan prÃ©sente un prototype de vÃ©hicule Ã©quipÃ© d’un systÃ¨me de production d’Ã©nergie solaire embarquÃ© lors du Japan Mobility Show 2025 qui a lieu en ce dÃ©but novembre 2025. BaptisÃ© Â«Â Ao-Solar ExtenderÂ Â»,Â ce systÃ¨me a Ã©tÃ© installÃ© surÂ la Nissan Sakura, le vÃ©hiculeÂ Ã©lectrique le plus vendu au Japon.

DÃ©veloppÃ© en interne, ce systÃ¨me de panneaux solaires vise Ã rÃ©duire la dÃ©pendance au rÃ©seau Ã©lectrique et Ã simplifier la recharge, amÃ©liorant ainsi le confort d’utilisation d’un vÃ©hicule Ã©lectrique. L’Ã©quipe de dÃ©veloppement estime que, annuellement, il peut produire suffisamment d’Ã©lectricitÃ© solaire pour rouler lâ€™Ã©quivalent de 3Â 000Â km de vÃ©hicule. Ce concept illustre le deuxiÃ¨me pilier de la stratÃ©gie Re:Nissan de NissanÂ : un engagement renouvelÃ© Ã proposer des produits et des solutions de mobilitÃ© innovants qui amÃ©liorent lâ€™expÃ©rience client.

Lâ€™intÃ©gration de la technologie solaire dans la Sakura tÃ©moigne de lâ€™engagement de Nissan envers des solutions de mobilitÃ© innovantes et durables, particuliÃ¨rement pertinentes sur le segment trÃ¨s concurrentiel des Kei cars au Japon. Cette initiative renforce non seulement le leadership de Nissan en matiÃ¨re dâ€™innovation respectueuse de lâ€™environnement, mais souligne Ã©galement comment lâ€™entreprise faÃ§onne activement lâ€™avenir des vÃ©hicules Ã©lectriques grÃ¢ce Ã des technologies pratiques et Ã©cologiques.

Le systÃ¨me Ao-Solar Extender, installÃ© sur le toit, permet de recharger le vÃ©hicule aussi bien en roulant qu’Ã l’arrÃªt. Le panneau solaire fixe capte l’Ã©nergie solaire mÃªme lorsque le vÃ©hicule est en mouvement. Ã€ l’arrÃªt, un panneau supplÃ©mentaire se dÃ©ploie depuis le compartiment de stockage, augmentant ainsi la surface d’exposition et la puissance potentielle Ã environ 500 watts. Ce panneau dÃ©ployÃ© crÃ©e Ã©galement de l’ombre et contribue Ã bloquer les rayons du soleil Ã travers le pare-brise, rÃ©duisant ainsi la tempÃ©rature dans l’habitacle et la consommation d’Ã©nergie de la climatisation. Le systÃ¨me a Ã©tÃ© conÃ§u pour minimiser la rÃ©sistance Ã l’air et s’intÃ©grer harmonieusement au design de la Sakura.

La Nissan Sakura a Ã©tÃ© le vÃ©hicule Ã©lectrique le plus vendu au Japon pendant trois annÃ©es consÃ©cutives etÂ elle est souvent saluÃ©e pour son autonomie quotidienne suffisante et son design compact et bien pensÃ©. GrÃ¢ce Ã l’installation du systÃ¨me Ao-Solar Extender, l’Ã©quipe de dÃ©veloppement espÃ¨re que les utilisateurs pourront rÃ©duire encore davantage leur dÃ©pendance aux bornes de recharge. L’analyse des donnÃ©es de conduite des propriÃ©taires de Sakura montre que beaucoup effectuent principalement de courts trajets pour faire des courses ou emmener les enfants Ã l’Ã©cole, ce qui suggÃ¨re que l’Ã©nergie solaire pourrait quasiment Ã©liminer le besoin de recharge sur secteur pour une part importante d’entre eux. De plus, le systÃ¨me solaire peut servir de source d’Ã©nergie de secours en cas de catastrophe.

Le concept du systÃ¨me Ao-Solar ExtenderÂ est nÃ© d’un concours d’idÃ©es interne organisÃ© par Nissan en 2021 et son lancement commercial est dans les tuyaux. La date de commercialisation sera annoncÃ©e ultÃ©rieurement.