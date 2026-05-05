Dome Solar intÃ¨gre les technologies de la marque Mounting Systems et accÃ©lÃ¨re son expansion internationale

Dome Solar, spÃ©cialiste franÃ§ais des systÃ¨mes de fixation photovoltaÃ¯ques pour toitures commerciales et industrielles, annonce lâ€™acquisition de certains actifs stratÃ©giques de la marque allemande Mounting Systems. Cette opÃ©ration inclut la marque, la propriÃ©tÃ© intellectuelle et les technologies de solutions lestÃ©es LightX et FD3. En intÃ©grant ces technologies de pointe, Dome Solar conjugue lâ€™ingÃ©nierie allemande Ã sa puissance industrielle pour offrir la gamme de fixations la plus large du marchÃ© et rÃ©pondre aux exigences des grands projets internationaux. De quoi voir grandÂ !

FondÃ©e en 1993, Mounting Systems s’est forgÃ©e une renommÃ©e mondiale grÃ¢ce Ã la prÃ©cision de son ingÃ©nierie et la fiabilitÃ© de ses systÃ¨mes, dÃ©ployÃ©s sur plus de 8 000 projets totalisant 13 GW dans 70 pays.

Une ingÃ©nierie allemande de pointe, dÃ©sormais dÃ©ployÃ©e Ã lâ€™Ã©chelle industrielle

RÃ©fÃ©rence dans le secteur photovoltaÃ¯que, lâ€™ingÃ©nierie allemande est reconnue pour la fiabilitÃ© de ses calculs structurels et la durabilitÃ© de ses solutions. En intÃ©grant ce socle technologique, Dome Solar renforce son approche industrielle orientÃ©e terrain, en sâ€™appuyant sur des standards Ã©prouvÃ©s. Â« Cette intÃ©gration nous permet dâ€™associer une ingÃ©nierie allemande Ã©prouvÃ©e Ã notre expertise industrielle afin de proposer des solutions fiables et compÃ©titives pour les projets photovoltaÃ¯ques en toitures terrasses, en Europe et au-delÃ . Notre prioritÃ© est simple : aider les installateurs et les EPC Ã construire plus vite, rÃ©duire la complexitÃ© sur site et sÃ©curiser leurs projets, Â» se rÃ©jouit Josselin Noire, Directeur gÃ©nÃ©ral de Dome Solar.

LightX et FD3 : des technologies conÃ§ues pour les fortes contraintes des chantiers

Lâ€™intÃ©gration des systÃ¨mes lestÃ©s LightX et FD3 rÃ©pond directement aux contraintes opÃ©rationnelles des projetsÂ photovoltaÃ¯ques de grande taille sur toits terrasses. Ces technologies sont spÃ©cifiquement conÃ§ues pour rÃ©duire les temps dâ€™installation et simplifier la logistique. Leur conception permet de limiter les erreurs de pose et de rÃ©duire les contraintes structurelles, garantissant une performance prÃ©visible dans le temps. Pour Dome Solar, lâ€™enjeu dÃ©passe la simple fiche technique : il sâ€™agit dâ€™amÃ©liorer lâ€™exÃ©cution globale des infrastructures photovoltaÃ¯ques en proposant des systÃ¨mes adaptÃ©s au plus prÃ¨s des rÃ©alitÃ©s du terrain.Â

Le dÃ©but dâ€™une phase dâ€™industrialisation et de diffusion Ã grande Ã©chelle

Lâ€™intÃ©gration de ces technologies marque le dÃ©but dâ€™une phase dâ€™industrialisation et de diffusion Ã grande Ã©chelle. Dome Solar assurera la continuitÃ© de ces solutions tout en sÃ©curisant leur disponibilitÃ© et en renforÃ§ant l’accompagnement technique des installateurs dans unÂ marchÃ©Â photovoltaÃ¯queÂ de plusÂ enÂ plusÂ exigeant. Ã€ mesure que le secteur photovoltaÃ¯que se dÃ©veloppe, lâ€™Ã©cart seÂ creuseÂ entre des solutions low-cost et desÂ systÃ¨mesÂ conÃ§usÂ selonÂ des standardsÂ dâ€™ingÃ©nierieÂ Ã©levÃ©s. LesÂ dÃ©veloppeursÂ etÂ installateursÂ recherchentÂ de plusÂ enÂ plus des solutions qui rÃ©duisent les risques, amÃ©liorent lâ€™exÃ©cution et garantissent la performance dans le temps.Â Avec cette intÃ©gration technologique, Dome Solar renforce sa position de partenaire auprÃ¨s des professionnels en proposant des solutions alliant fiabilitÃ© et efficacitÃ© pour garantir une performance pÃ©renne des projets.

EncadrÃ©

Une forte croissance Ã lâ€™international dans un secteur exigeant

Cette accÃ©lÃ©ration cible prioritairement les rÃ©gions Ã forte croissance comme lâ€™Europe du Sud, lâ€™Europe centrale et orientale, ainsi que lâ€™Afrique du Nord, oÃ¹ la rapiditÃ© d’exÃ©cution est un facteur clÃ© de diffÃ©renciation. ParallÃ¨lement, Dome Solar poursuit son dÃ©veloppement sur les marchÃ©s matures (Allemagne, Autriche, Benelux, Royaume-Uni, pays nordiques et Italie), oÃ¹ les standards de qualitÃ© et de durabilitÃ© sont particuliÃ¨rement Ã©levÃ©s.