Objectif dÃ©passÃ©, plafond franchi : CARBON mobilise massivement les citoyens pour une industrie solaire souveraine

Lancée le 2 avril 2025 en partenariat avec la plateforme Enerfip, la levée de fonds citoyenne organisée par CARBON s’est clôturée avec succès le 27 avril, avec 3 M€ collectés, dépassant largement l’objectif initial d’un million d’euros. Un triplement de l’objectif qui montre l’appétence citoyenne pour le financement de l’industrie des greentechs. Un plébiscite !

En moins de trois semaines, plus de 2 393 citoyens investisseurs se sont engagés aux côtés de CARBON pour soutenir l’émergence d’une filière photovoltaïque européenne, stratégique pour notre avenir énergétique et industriel.

Une collecte au service de l’accélération du projet

Les fonds levés contribueront à une augmentation de capital de CARBON et permettront :

De poursuivre les travaux préparatoires de la future giga-usine de Fos-sur-Mer, dont la mise en service est prévue fin 2027 ;

De lancer la production dès mi-2026 au sein d’une première usine d’assemblage, CARBON ONE, implantée dans la métropole Aix-Marseille, avec une capacité de 500 MWc (soit 1 million de panneaux solaires par an) et la création de 200 emplois directs durables.

Un signal fort de la société civile

Cette mobilisation massive traduit une volonté claire de la société civile de s’investir dans la relocalisation des savoir-faire industriels et dans la transition énergétique. Plus précisément, par leur engagement, les citoyens montrent qu’ils veulent contribuer à :

La réindustrialisation du pays,

La création d’emplois durables en région,

La souveraineté énergétique et technologique,

L’accélération concrète de la transition écologique.

CARBON adresse un message de reconnaissance sincère à l’ensemble des investisseurs citoyens pour leur confiance, leur engagement et leur soutien dans cette aventure collective. « Le succès de cette levée citoyenne montre que le grand public est prêt à s’engager pour soutenir une industrie décarbonée, résiliente et créatrice de valeur sur les territoires. Cet engouement confirme la pertinence du projet CARBON et la nécessité de réconcilier transition écologique, innovation industrielle et souveraineté énergétique. » confie Nicolas Chandellier, Directeur général de CARBON.

Un projet qui valide des étapes importantes

Pour mémoire, CARBON a officialisé le 1er avril dernier l’obtention du permis de construire et des autorisations environnementales de sa gigafactory photovoltaïque de Fos-sur-Mer. Ce jalon réglementaire stratégique, accordé par l’État en janvier et février 2025, fait de CARBON le premier projet de gigafactory en France et en Europe à disposer de l’ensemble des autorisations nécessaires à la fabrication complète de panneaux solaires (lingots, wafers, cellules).