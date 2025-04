Les initiatives europÃ©ennes en matiÃ¨re d’hydrogÃ¨ne et les enchÃ¨res d’EnR pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique, selon GlobalData

Les États membres sont encouragés à contribuer par le biais de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC) respectifs. L’UE promeut l’énergie propre par le biais d’enchères et de l’énergie hydrogène. Sudeshna Sarmah, analyste de l’énergie chez GlobalData, commente : « L’UE poursuit activement diverses stratégies pour élargir l’adoption des technologies renouvelables. La mise en œuvre de la vente aux enchères du Fonds d’innovation et de la plateforme d’enchères des sources d’énergie renouvelable devrait recueillir un soutien pour les projets d’hydrogène renouvelable et servir de catalyseur pour les enchères d’énergie renouvelable, respectivement. Ces initiatives devraient favoriser un environnement favorable aux opportunités d’investissement au sein de l’UE ».

Lors de la 24ème enchère du Fonds pour l’innovation, qui s’est achevée en février 2025, les pays membres de l’Espace économique européen (EEE) ont eu la possibilité d’améliorer leurs projets grâce à un financement national supplémentaire par le biais du mécanisme AaaS (Auctions as a Service). L’Espagne, la Lituanie et l’Autriche ont choisi de participer à l’IF24 AaaS, s’engageant collectivement à verser plus de 700 millions d’euros (environ 740,3 millions de dollars) de fonds nationaux pour soutenir des projets de production d’hydrogène renouvelable sur leur territoire.

Lancée en mai 2024, la plateforme d’enchères des sources d’énergie renouvelables (ENR) représente un élément essentiel du plan d’action de la Commission européenne pour l’énergie éolienne. Cette plateforme rassemble des informations essentielles fournies par les États membres concernant les prochaines enchères d’énergie renouvelable au sein de l’Union européenne. Son objectif est de fournir aux entreprises une meilleure visibilité sur les volumes de déploiement prévus, aidant ainsi l’industrie à planifier plus efficacement ses investissements.

La stratégie européenne pour l’hydrogène fixe un objectif ambitieux de consommation annuelle de 20 millions de tonnes d’hydrogène d’ici 2030. Sur ce total, environ 10 millions de tonnes devraient être produites au sein de l’Union européenne. Pour faciliter la fabrication nationale de volumes aussi importants d’hydrogène vert, le développement d’une infrastructure capable de supporter une capacité d’électrolyse de 40 GW sera essentiel d’ici la fin de la décennie, ce qui indique une trajectoire prometteuse pour la croissance de l’hydrogène vert dans la région.