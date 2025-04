Boucl Ã‰nergie et le Valenciennes FC font Ã©quipe dans le but â€¦ dâ€™accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique du territoire

Avec l’ambition commune d’agir pour accélérer la transition énergétique sur le territoire, BoucL Énergie et le Valenciennes FC ont signé un partenariat. En s’appuyant sur le Cercle Rouge et Blanc, réseau local d’acteurs engagés, ils s’unissent pour sensibiliser les entreprises locales et leur permettre de consommer, de manière plus responsable, une énergie verte produite localement. Avec le sport au service de la transition énergétique du territoire !

BoucL Énergie, acteur majeur de l’autoconsommation collective solaire, rejoint le Cercle Rouge et Blanc du Valenciennes Football Club. Ce partenariat s’inscrit dans la continuité du projet de solarisation des parkings publics à Anzin et Aulnoy-lez-Valenciennes, mené par Valenciennes Métropole.

De nouvelles communautés d’énergie partagée

BoucL Énergie souhaite ainsi sensibiliser et mobiliser les entreprises locales pour leur permettre d’accéder à une électricité renouvelable, produite localement, à un coût maîtrisé, tout en réduisant leurs émissions de CO2.

Le club, en tant que catalyseur de lien territorial, s’engage ainsi aux côtés des collectivités et des acteurs économiques dans une démarche environnementale concrète. « Ce partenariat traduit une ambition commune : agir concrètement pour le territoire. Le Valenciennes FC joue un rôle moteur, un relais puissant pour sensibiliser et fédérer autour de la transition énergétique. Ensemble, nous invitons les acteurs locaux, collectivités, commerces et entreprises à s’engager dans une démarche durable et responsable en rejoignant ces nouvelles communautés d’énergie partagée » souligne Jérôme Owczarczak, Directeur général de BoucL Énergie.

« Valoriser l’énergie solaire locale, c’est aussi parler d’avenir aux partenaires du club »

À travers ce partenariat, le Valenciennes FC mobilise son réseau de partenaires pour valoriser des solutions durables et faire de l’énergie solaire un levier d’avenir pour le territoire. Il donne également une nouvelle dimension à la politique RSE du club, qui affirme ainsi son engagement sociétal et environnemental. « Nous voulons faire du Valenciennes FC un acteur engagé, porteur de solutions concrètes pour son territoire. Valoriser l’énergie solaire locale, c’est aussi parler d’avenir aux partenaires du club, aux supporters, aux jeunes générations. » Yoann Godin, Directeur Général du VAFC.

Un projet innovant d’autoconsommation collective d’énergie solaire

La solarisation, par ombrières, concerne les parkings publics de 3 sites sportifs et culturels emblématiques de la Métropole : le parking de la Cité des Congrès à Anzin, et les parkings de la Patinoire Valigloo à Marly et du Stade du Hainaut à Valenciennes. Deux boucles d’autoconsommation collective, d’un rayon de 1 km chacune, seront mises en place. Tous les acteurs du territoire sont invités à rejoindre le projet qui leur permettra de mieux maîtriser leurs factures énergétiques et réduire leurs émissions de CO2, une initiative phare pour renforcer la résilience énergétique du territoire.

Encadré

Chiffres clés du projet