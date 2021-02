Retour sur les rÃ©alisations de SolarPower Europe en 2020, une annÃ©e marquÃ©e par la COVID mais une annÃ©e rÃ©ussie

Malgré les difficultés liées à la COVID-19, SolarPower Europe a poursuivi ses efforts pour la promotion et le développement de l’énergie solaire. Directrice générale adjointe, Aurélie Beauvais, fait le point et revient sur les réalisations de chaque axe de travail.

En Europe et dans le monde, l’année 2020 n’a ressemblé à aucune. Malgré les effets dramatiques de la pandémie de la COVID-19, l’espoir est réel de voir l’Union européenne se remettre rapidement de cette crise et se reconstruire au mieux, plaçant les technologies d’énergie propre au cœur de sa renaissance économique. Le secteur solaire a démontré qu’il peut être un allié clé pour concrétiser cette ambition. « En 2020, nous avons été témoins de l’incroyable résilience du solaire. Les installations solaires ont augmenté de 11%, portant les nouveaux ajouts de capacité à un niveau qui marque le deuxième meilleur jamais enregistré dans l’histoire solaire de l’UE. SolarPower Europe a travaillé sans relâche pour façonner le meilleur environnement politique et commercial possible, ce qui permettra à notre secteur de se développer encore davantage et de contribuer à une reprise verte pour l’UE. En ce début 2021, l’heure est venue de revenir sur nos réalisations » confie Aurélie Beauvais.

Hydrogène vert

En 2020, SolarPower Europe a fait une entrée de premier plan dans un domaine nouveau et prometteur: l’hydrogène renouvelable. SolarPower Europe est en tête de ce sujet depuis mai 2020, avec le succès de la campagne «Choose Renewable Hydrogen», qui a permis de donner la priorité aux solutions renouvelables au sein de la stratégie européenne de l’hydrogène. Le succès de cette campagne a conduit à la création de la «Renewable Hydrogen Coalition» en novembre 2020, en collaboration avec Wind Europe et Breakthrough Energy. SolarPower Europe est également fier de coordonner la «Table ronde sur la production d’hydrogène à faible émission de carbone et renouvelable» de l’Alliance européenne pour l’hydrogène propre. « Le 18 février 2021, nous lancerons notre flux de travail sur l’hydrogène renouvelable qui canalisera les contributions de nos membres vers ces activités passionnantes » poursuit Aurélie Beauvais. En plus de l’hydrogène vert, SolarPowerEurope a créé trois nouveaux axes de travail couvrant les domaines prioritaires pour ses membres: AgriSolar, les réseaux et le financement.

Trilogie solaire : agriculture, smartgrids et financement

Le volet de travail AgriSolar a été lancé en avril 2020 pour soutenir la transition énergétique propre dans les communautés rurales et a depuis remporté de nombreux succès. En juin 2020, l’investissement dans le solaire a été reconnu comme une priorité dans le cadre de la stratégie de la ferme à la fourchette de la Commission européenne. Lors du Sommet SolarPower, le groupe de travail a lancé un document d’information: Agri-PV où comment le solaire permet la transition énergétique propre dans les zones rurales. En juin 2020, SolarPower Europe a également lancé le nouveau Grids Workstream, chargé de la mission critique d’éliminer les obstacles actuels à l’accès au réseau et à la connexion, qui entravent le déploiement du solaire en Europe. Le groupe de travail a accueilli un webinaire de lancement réussi, «Décentralisé, plus intelligent, plus vert: le réseau européen 2030» et travaille à plein régime pour livrer son premier rapport sur l’intégration au réseau. « Enfin, notre groupe de travail Finance a passé l’année 2020 à fournir des recommandations clés pour tirer parti des financements privés et publics pour atteindre nos objectifs énergétiques et climatiques. Il a notamment conseillé la feuille de route climatique 2021-2025 de la Banque européenne d’investissement (BEI), la stratégie de financement durable de l’UE, la taxonomie de l’UE, la directive de l’UE sur les rapports non financiers et le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’UE » précise Aurélie Beauvais.

Doper le BIPV

En 2020, le Solar BuildingsWorkstream a élargi sa portée au-delà du BIPV pour inclure les technologies de décarbonation traditionnelles des toits photovoltaïques et de la construction. Cet axe de travail a porté les fruits suivants: dans le cadre de la stratégie Renovation Wave, la Commission européenne s’est engagée à supprimer les obstacles au développement du BIPV dans l’UE, à développer des exigences minimales pour l’utilisation d’énergie renouvelable dans les bâtiments et à revoir le cadre des aides d’État pour l’autoconsommation renouvelable. En outre, le Parlement européen exprime son soutien à un programme européen sur les toits solaires dans le «rapport d’initiative» sur «Maximiser le potentiel d’efficacité énergétique du parc immobilier de l’UE».

Le stockage et la numérisation en question

Le StorageWorkstream a publié la première édition de ses nouvelles perspectives du marché européen pour le stockage de batteries résidentielles. Ce premier rapport du genre analyse le développement des systèmes de stockage d’énergie par batteries résidentiels (BESS) en Europe, offrant un aperçu de l’état actuel du marché et une prévision sur cinq ans de son évolution à moyen terme. Le groupe de travail a également publié des Recommandations sur les plans de rétablissement et de résilience pour favoriser la croissance du stockage sur batterie à travers différentes politiques de soutien. Il a également publié un livre blanc sur les politiques de soutien à l’intégration des systèmes de stockage d’énergie par batterie. Côté numérisation, les experts de SolarPower Europe ont soutenu le développement de la stratégie d’intégration des systèmes énergétiques de l’UE, contribuant à la définition de normes d’accès, de gestion et d’interopérabilité des données, ce qui est nécessaire pour créer un écosystème numérique permettant aux appareils intelligents de tous les secteurs d’interagir et de favoriser davantage l’innovation. Ce volet de travail a également fourni des orientations spécifiques sur les mesures de cybersécurité pour les systèmes PV distribués et les parcs solaires dans la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information (directive NIS).

Politique et marchés-émergents

Le groupe de travail sur le développement durable a positionné SolarPower Europe comme la principale partie prenante de l’initiative de politiques de produits durables de la Commission européenne, prévoyant d’introduire des outils de politique d’écoconception et d’étiquetage énergétique pour les modules solaires, les onduleurs et les systèmes. Rassemblant un certain nombre d’associations partenaires, le Workstream a établi un groupe de mission conjoint pour assurer la liaison avec les décideurs politiques de l’UE sur la conception des outils politiques. Des réunions ont eu lieu avec des représentants de haut niveau des institutions de l’UE sur les thèmes de l’économie circulaire, de la réforme de l’EU-ETS et du mécanisme d’ajustement à la frontière carbone.

La filière Marchés émergents a été très productive avec de nouveaux rapports sur les opportunités d’investissement solaire en Amérique latine, en Inde et en Tunisie. Le groupe de travail s’est également activement associé à des programmes de coopération internationale dans le monde entier pour diffuser les meilleures pratiques de l’industrie, soutenir les mesures de renforcement des capacités et l’accès au financement, et fournir des conseils politiques et techniques pour améliorer les conditions de l’énergie solaire en Jordanie, en Inde et en Tunisie, en collaboration avec des acteurs internationaux clés, des acteurs tels que RenewAfrica et le Global Solar Council.

La qualité et le développement industriel européen

Le Lifecycle QualityWorkstream a publié les premières lignes directrices sur les meilleures pratiques du secteur en matière d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC). S’appuyant sur un premier guide réussi, le groupe de travail a également publié la version 2.0 des directives des meilleures pratiques de gestion d’actifs, intégrant encore plus d’expérience dans le secteur. Le groupe de travail a également créé le Solar Best Practices Mark, un label de qualité volontaire d’autocertification. Avec 20 partenaires, le champ de travail fait également partie de TRUST-PV, un projet de recherche de 4 ans avec plus de 12 millions d’euros de subvention de l’UE Horizon 2020, visant à améliorer les performances et la fiabilité des centrales solaires. Enfin, le dernier axe de travail, et non des moindres, sur la stratégie industrielle, a fait un énorme bond en avant, avec le lancement de Solar Manufacturing Accelerator, qui a sélectionné et présenté 10 projets industriels de premier plan à la Commission européenne et à la Banque européenne d’investissement en juillet 2020. Le succès de cette réunion a permis à SolarPower Europe de repositionner la fabrication solaire photovoltaïque au sommet de l’agenda européen, avec le lancement prochain d’une initiative solaire européenne avec EIT InnoEnergy, les architectes de la célèbre European Battery Alliance. « En 2021, nous continuerons ces activités et plus encore, avec vous, nos membres! Ces succès sont aussi vos succès, alors voici pour faire de 2021 une autre belle «année solaire» à venir » conclut Aurélie Beauvais !