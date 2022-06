BEI : 278 millions dâ€™EUR pour le logement social, les Ã©nergies renouvelables et lâ€™eau

Un nouveau financement a été approuvé pour la construction de 640 logements sociaux et intermédiaires accessibles aux personnes en situation de handicap et économes en énergie à Hanovre. La BEI a également validé sa participation à un fonds de 455 millions d’EUR en vue de mobiliser des investissements en fonds propres dans des projets d’énergie renouvelable à grande ou à petite échelle en Afrique, en Asie centrale, au Moyen-Orient et dans le Caucase et d’appuyer des investissements visant à améliorer l’accès à l’eau au Moyen-Orient. La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.