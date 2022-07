NOVASOURCE prÃ©sente la premiÃ¨re garantie de disponibilitÃ© DC de l’industrie solaire

NovaSource Power Services, une société de portefeuille de Clairvest Group Inc. et leader mondial des services d’exploitation et de maintenance solaires, fournira une première garantie de disponibilité DC dans l’industrie. La garantie alignera les incitations du propriétaire et de l’opérateur et comblera une lacune de vérification dans l’entretien des systèmes PV qui a tourmenté l’industrie pendant une décennie.

« Nous avons fait preuve de diligence en nous engageant auprès de nos clients pour comprendre les lacunes de service sur le marché. À la suite de ces entretiens, nous avons conçu plusieurs offres de services pour répondre aux besoins uniques de chaque client, y compris la première garantie de disponibilité DC du secteur », a déclaré Michael Gantt, responsable de la stratégie et des solutions pour la société. La nouvelle garantie de disponibilité DC a été développée sur la base des commentaires des clients existants et potentiels et garantit une disponibilité de 99 % de l’équipement DC. NovaSource a mis à profit son système de surveillance DC propriétaire, SunStreams, et les capacités de sa filiale récemment acquise, Heliolytics, pour développer cette nouvelle offre de produits.

La garantie de disponibilité DC sera offerte dans le cadre des nouveaux accords de service à long terme (LTSA) de NovaSource, qui ont été étendus pour répondre aux divers besoins de l’industrie en pleine croissance. Ces nouvelles offres offrent aux clients une flexibilité accrue pour personnaliser la LTSA de la manière qui convient le mieux à leur niveau d’engagement préféré. Pour le segment des centrales électriques, les nouvelles offres comprennent quatre niveaux de service principaux : MAINTAIN, PROTECT, ENHANCE et ASSURE. Les nouvelles offres LTSA couvrent également le segment commercial et industriel et comprennent les offres ENGAGE, ADVANCE et ASSURE. Ces offres couvrent un large éventail de niveaux d’engagement, l’offre ASSURE représentant la garantie intégrale la plus solide du secteur.

“NovaSource reconnaît l’opportunité d’un meilleur alignement commercial avec nos partenaires pendant la phase opérationnelle d’un projet solaire.” a noté Troy Lauterbach, PDG de NovaSource Power Services. «Nos nouveaux niveaux de service ont été organisés en collaboration avec nos partenaires et basés sur notre expérience d’exploitation de plus de 20 GW d’actifs solaires dans le monde. Nous sommes convaincus que ces nouvelles offres offriront à nos partenaires une flexibilité supplémentaire, avec l’assurance de production continue dont les propriétaires ont besoin pour atteindre leurs objectifs financiers et de réduction des émissions de carbone ». Les offres DC Availability Guarantee et LTSA sont désormais disponibles sur le marché nord-américain, et les marchés européen, sud-américain et australien peuvent s’attendre à des améliorations similaires des structures des accords de service en 2023.