Synergie Solaire : rÃ©servez votre table au dÃ®ner des EnR fixÃ© au 17 novembre prochain au Pavillon Dauphine

Le dîner annuel de Synergie Solaire est devenu un événement incontournable de la filière renouvelable. Pour cette édition “Business & Solidarité” 2022, le Pavillon Dauphine Saint-Clair a été choisi par l’organisation du fonds de dotation. La page des réservations a été ouverte mercredi 27 juillet dernier. « Synergie Solaire est fier d’avoir à ses côtés des entreprises qui, dès à présent, se sont manifestées pour être partenaires : Energie-Legal et Huawei en tant que partenaires Premium et Envinergy, Finergreen et Vespieren en tant que partenaires Mécènes. Ce grand mouvement de filière est destiné à impacter socialement tout en agissant pour le climat » confie le communiqué. D’autres partenaires viendront s’ajouter au fil des semaines. Pour faire de ce dîner le rendez-vous du solaire solidaire mondial en France !

Encadré

Retour sur l’opréation spéciale Ukraine

La filière solaire a été sollicitée suite à une demande de la part de l’ONG ACTED partenaire de Synergie Solaire. Ils avaient besoin de lampes solaires pour les centres de réfugiés. Solidaitres, les acteurs du renouvelable ont répondu présents, et l’entreprise de David DEJEAN-SERVIERES avec KOJYBOX a fourni des lampes solaires au prix de revient, et a offert le transport jusqu’aux entrepôts d’ACTED. La mobilisation d’ACCUREO, APEX ENERGIES, FINERGREEN, INITIATIVES ET ENERGIES LOCALES, MARC PHILIPPE & FILS, SOFIVA, ainsi que quelques acteurs de la filière qui ont agi à titre personnel, a permis d’obtenir 8 000 euros, soit 300 lampes solaires, lampes torches et kit premium. Un succès pour une opération organisée en si peu de temps !

www.synergiesolaire.org/fr/diner-caritatif/