Ardian, Casino, Tikehau Capital, Bpifrance : un accord en vue de la prise dâ€™une participation majoritaire dâ€™Ardian dans GreenYellow

Fondée en 2007 au sein du Groupe Casino et dirigée depuis sa création par Otmane Hajji (Président) et Philippe Houins (Directeur Général en charge des Opérations), GreenYellow vise à accélérer la trajectoire bas carbone des grandes entreprises à travers le monde.

L’entreprise propose une offre complète aux entreprises pour les accompagner dans leur transition énergétique depuis l’accès à l’énergie verte à coût réduit jusqu’à l’optimisation de leur consommation énergétique.

Tikehau Capital et Bpifrance avaient investi 150 millions d’euros dans GreenYellow en 2018 en vue d’accélérer son développement. Aujourd’hui leader sur ces marchés très dynamiques, GreenYellow a connu une forte croissance et opère à ce jour dans plus de 15 pays sur 4 continents.

Ardian, fort de son expérience dans le secteur des énergies renouvelables, avec plus de 7.5 GW installés à travers le monde, et dans les nouvelles technologies comme les batteries de stockages ou l’hydrogène vert, apportera à la Société et à l’équipe de management les ressources nécessaires afin de soutenir son ambitieux plan de développement.

Dans le cadre de la Transaction, le groupe Casino, incubateur et actionnaire de référence de GreenYellow depuis 2007, conservera une participation minoritaire et restera un partenaire commercial de premier plan de la Société. De même, Bpifrance et Tikehau Capital convaincus par le potentiel de croissance de GreenYellow, réinvestiront une partie de leurs produits de cession dans la Société. Le projet d’Ardian et des actionnaires historiques prévoit également d’associer au capital l’équipe de management et l’ensemble des salariés.

« Nous avons été séduits par la grande qualité des dirigeants de GreenYellow et de leurs équipes, et par le positionnement de la société au cœur des enjeux de la transition énergétique. Nous sommes convaincus que les solutions de production d’énergie décentralisée et d’efficacité énergétique proposées par GreenYellow joueront un rôle essentiel dans l’atteinte des objectifs de décarbonation et de sobriété énergétique des entreprises comme des collectivités. Nous sommes impatients de soutenir GreenYellow, leader français du secteur, dans ses perspectives de développement en France et à l’international aux côtés de ses actionnaires historiques, à savoir le groupe Casino, Tikehau Capital et Bpifrance, avec qui nous partageons les mêmes ambitions. » Mathias Burghardt, Membre du Comité Exécutif d’Ardian et Responsable d’Ardian Infrastructure

« GreenYellow a été l’un des premiers investissements de notre stratégie de private equity dédiée à la transition énergétique lancée en 2018, et qui a investi à ce jour 900 millions d’euros dans 10 PME et ETI européennes leader du secteur. Grâce aux investissements réalisés, GreenYellow a, en 4 ans, renforcé sa position de leader sur ses marchés cibles. Avec sa plateforme robuste, nous sommes convaincus que GreenYellow poursuivra sa trajectoire de croissance. Nous partageons la vision stratégique de ses dirigeants et nous nous réjouissons de réinvestir afin de rester à leurs côtés dans leur prochaine phase de développement. » Emmanuel Laillier, Directeur du Private Equity de Tikehau Capital

« Bpifrance, est heureux de poursuivre l’accompagnement de la société dans cette nouvelle étape de son développement avec Ardian. Depuis notre investissement en 2018, la société s’est fortement développée et a réussi à consolider son positionnement de leader français sur le marché de la production d’énergie décentralisée et de l’efficacité énergétique, grâce à son expertise transverse et sa capacité d’innovation. Soutenir GreenYellow acteur de référence des énergies renouvelables, s’inscrit pleinement dans notre stratégie de Banque du Climat. » Charles-Henri Boyer, Directeur de Participations chez BPI France.