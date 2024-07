NOVAFRANCE Energy dispose dÃ©sormais de 60 Mâ‚¬ de financements cumulÃ©s pour ces abris photovoltaÃ¯ques Ã  animaux

NOVAFRANCE Energy vient récemment de sécuriser un financement complémentaire de 14 millions d’euros auprès de la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) et de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (CEBPL). Ce financement est destiné à la construction de 200 abris à volailles photovoltaïques, pour une puissance installée de 10 MWc, sur 40 sites. La première tranche de ce financement permettra de commencer la construction des 16 premiers sites dès septembre 2024.

« L’aspect innovant de notre concept d’abris à animaux photovoltaïques »

Ce dernier financement porte à plus de 60M€ l’ensemble des financements mis en place sur son concept innovateur d’abris à animaux photovoltaïques.

En tant que partenaire bancaire principal de NOVAFRANCE Energy, BPGO a déjà été impliquée en tant qu’arrangeur pour une centaine de sites développés par l’entreprise, représentant un montant total de plus de 56 millions d’euros pour plus de 800 abris à animaux. Ces financements ont été levés progressivement depuis 2 ans et sont répartis au sein d’un pool bancaire incluant également la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (CEBPL), la Caisse d’Epargne Loire Centre (CELC) ainsi que la Société Financière de la Nef. Yves Le Bel, Président de NOVAFRANCE Energy, exprime sa satisfaction : « Nous sommes heureux de poursuivre avec la Banque Populaire Grand Ouest notre partenaire bancaire. Dès le départ, Yann Guézel a cru en notre capacité de développement et à l’aspect innovant de notre concept d’abris à animaux photovoltaïque. Sa compétence agricole associé à son engagement ENR lui ont permis aisément d’identifier notre potentiel bien-être animal et ses répercussions positives sur l’économie agricole »

Bien-être animal et impact économique positif pour les éleveurs

Ce financement propulse le développement de NOVAFRANCE Energy à près de 1000 abris à volailles, principalement situés en Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Pays de Loire et Occitanie. Les projets innovants d’abris à volailles de NOVAFRANCE Energy sont systématiquement accompagnés d’un programme d’agroforesterie qui vient confirmer la volonté de NOVAFRANCE Energy d’être un acteur énergétique engagé pour le climat, la biodiversité et le bien-être animal. Une étude scientifique menée par l’Institut Technique de l’Aviculture, Pisciculture et Cuniculture (ITAVI) depuis deux ans sur des sites de NOVAFRANCE Energy confirme les atouts incontestables de ces installations pour le bien-être animal ainsi que l’impact économique positif pour les éleveurs.

Et Yann Guézel, Responsable OTOKTONE Financements Structurés ENR chez BPGO, de conclure : « Accompagner NOVAFRANCE Energy dans le financement de leurs projets est une véritable fierté pour nous. Dès notre première rencontre, nous avons perçu le potentiel du concept des abris à volailles photovoltaïques et l’intérêt pour les exploitants agricoles. Travailler avec une entreprise aussi structurée et dynamique que NOVAFRANCE Energy est un plaisir, et nous sommes enthousiastes à l’idée de contribuer à leur croissance continue. »