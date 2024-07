Autoconsommation solaire collective : Terre Solaire choisit une centrale solaire pour la ZAE du Val de Noye (Somme)

Terre Solaire, filiale spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables au sein Groupe Lhotellier, lance le développement d’une centrale solaire sur la zone d’activités économiques du Val de Noye, basée à Ailly-sur-Noye, dans la Somme. Cette nouvelle centrale est destinée à produire de l’électricité qui profitera aux bâtiments publics et aux entreprises du territoire, par le principe d’autoconsommation collective. Cette initiative, pilotée par Terre Solaire, renforce l’indépendance énergétique locale et confirme l’engagement du Groupe dans l’accompagnement de la transition énergétique territoriale. De quoi accroître l’attractivité du territoire !

Installée sur un terrain d’environ 10 000 m², situé en bordure de la ligne SNCF dans la zone d’activités économiques du Val de Noye, la future centrale solaire disposera d’environ 2 200 panneaux photovoltaïques. L’objectif est de produire plus d’1 GWh d’électricité par an pour permettre aux entreprises et bâtiments situés sur le territoire de la CCALN de réduire leur dépendance énergétique.

Une autoconsommation collective à un niveau intercommunal

« Avec l’autoconsommation collective, Terre Solaire valorise la production de l’énergie au niveau local. Nous créons ainsi un circuit-court où la production et la consommation d’énergie offrent une électricité compétitive et un prix fixe garanti sur 20 ans. » explique Quentin Verbecke, Directeur des unités de production. La nouvelle centrale pour l’autoconsommation collective construite par Terre Solaire marque un tournant pour la Communauté de Communes Avre Luce Noye dans sa transition énergétique. Cette installation alimentera plusieurs points de consommation à travers le territoire, contribuant ainsi à sécuriser un approvisionnement énergétique local et à réduire la dépendance aux énergies non renouvelables. Près de 40% des besoins électriques de la collectivité pourraient être couverts par cette production soit une réduction notable des coûts énergétiques pour la collectivité et les entreprises installées sur le territoire.

Donner une seconde vie à des sites désaffectés ou inexploités

La CCALN s’engage ainsi pour un développement durable et responsable. « La parcelle concernée est enclavée et difficile à commercialiser. L’implantation d’une centrale solaire permettra de valoriser ce foncier et d’accroître l’attractivité du territoire, d’augmenter la production d’énergies renouvelables et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. » explique Alain Surhomme, vice-président au développement économique et au tourisme de la communauté de communes Avre Luce Noye (CCALN). « La nature de nos projets permet de donner une seconde vie à des sites désaffectés ou inexploités comme des friches industrielles ou des parcelles difficilement valorisables comme à Ailly-sur-Noye. Nous contributions ainsi à l’indépendance énergétique de nos territoires, à développer et produire une énergie verte qui soutient l’attractivité locale. » conclut explique Quentin Verbecke, Directeur des unités de production.

Terre Solaire, un acteur engagé dans la transition énergétique des territoires

Spécialisée dans le domaine de l’énergie, Terre Solaire, filiale du Groupe Lhotellier, répond aux besoins de production d’énergie, tout en mettant les compétences historiques de construction du Groupe à contribution. Pour la CCALN, l’entreprise propose une offre photovoltaïque clé en main de conception, d’installation et d’exploitation des centrales solaires au sol. L’assouplissement législatif récent rend plus accessible et viable la réalisation de projets d’autoconsommation collective sur des parcs de 1 MWc. Ce cadre réglementaire favorable permet de développer rapidement des projets communautaires, en harmonie avec les objectifs de la transition énergétique.

Encadré

Quid de Terre Solaire ?

Fondée en Normandie par Louis-Rodolphe Marie, Terre Solaire a déjà conçu et réalisé, depuis sa création, plus de 1000 projets photovoltaïques dans 54 départements français, dont les 2/3 en Normandie. Avec 52 collaborateurs, Terre Solaire intègre l’ensemble des métiers de la chaine de valeur d’un projet photovoltaïque : de la conception par son bureau d’études à la maintenance en passant bien sûr par l’installation des centrales photovoltaïques et la gestion des démarches administratives. En mai 2021, le Groupe Lhotellier fait son entrée au capital de Terre Solaire, accélérant ainsi la croissance de l’entreprise.