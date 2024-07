KBE ENERGY rejoint le groupe CIRCET FRANCE

Circet, fournisseur de services d’infrastructures télécoms en Europe, désireux de participer à la transition énergétique, vient d’acquérir KBE Energy, une entreprise spécialisée dans la conception et l’installation (EPC) et la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) dans le secteur des grandes toitures photovoltaïques en France. « L’acquisition de KBE Energy permet à Circet France d’acquérir de nouvelles bases dans le marché dynamique des énergies renouvelables. Nous sommes ravis d’accueillir Eric Dubois et l’ensemble de l’équipe KBE Energy au sein de Circet afin de les accompagner dans cette nouvelle étape de leur développement » assure Joao Martinho, Directeur de la Transition Energétique de Circet

Fondée en 2006, KBE Energy propose des services d’ingénierie spécialisés dans les toitures photovoltaïques (panneaux solaires) pour les ombrières de parkings, bâtiments agricoles, industriels et tertiaires. Basée à Serres-Castets près de Pau (64), l’entreprise connaît une croissance rapide et a récemment ouvert une deuxième agence près d’Aix-en-Provence afin d’étendre sa couverture géographique. « C’est une étape importante pour KBE Energy et tous ses employés, nous sommes ravis de rejoindre une entreprise leader et dynamique comme Circet. Nous avons hâte de contribuer au développement de Circet dans le domaine des énergies renouvelables, en mettant à profit notre expertise et notre savoir-faire photovoltaïques. » s’enthousiasme Eric Dubois, Directeur Général de KBE Energy.

Encadré

Quid de Circet ?

Premier fournisseur de services d’infrastructures réseaux en Europe, Circet évolue dans un secteur en plein essor soutenu par des investissements massifs pour le déploiement du Très Haut Débit fixe et mobile. Leader en Europe (notamment en France, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas), Circet a pour clients les principaux opérateurs de télécommunications et fabricants d’équipements télécoms (Orange, Altice, Iliad, British Telecom, Eir, Deutsche Telekom, Telefonica, Vodafone, Proximus, KPN, TIM, Open Fiber, AT&T, Verizon, etc.), des collectivités locales et des acteurs spécialisés dans le déploiement rural pour la résorption de la fracture numérique, ainsi que de grands comptes publics et privés propriétaires d’infrastructures. Le groupe Circet, présent dans 14 pays, a enregistré en 2023 un chiffre d’affaires pro forma supérieur à 4 milliards d’euros et emploie plus de 18 000 personnes.