Nouvelle toiture solaire pour une Ã©cole au Bouscat (33) : 14 350 â‚¬ dÃ©jÃ  levÃ©s par SolÃ©vent

Solévent, initiative citoyenne qui invite à œuvrer par le collectif à la transition énergétique du territoire de la Gironde, mène depuis novembre 2021 une nouvelle campagne de levée de fonds pour équiper de 250 panneaux photovoltaïques la toiture d’une école au Bouscat. A la mi-février, 14 350 € avaient déjà été levés, ce qui représente près de la moitié (48%) de l’objectif à atteindre d’ici avril. Et pour donner de l’écho à cette campagne, l’équipe de Solévent multiplie les initiatives !

Après la réussite de leurs premières levées de fonds ayant permis de récolter plus de 35 000 € et d’équiper 3 écoles du département de la Gironde à Bègles et Andernos-les-Bains, la centaine de bénévoles de Solévent sont repartis depuis novembre 2021 en quête de fonds citoyens pour équiper la toiture d’une école bouscataise.

14 350 € déjà levés

Et à la mi-février, 14 350 € avaient déjà été levés, ce qui représente près de la moitié (48%) de l’objectif à atteindre d’ici avril. Une fois récoltée, la somme permettra d’équiper la toiture des écoles du centre 1 et du centre 2 sur la commune du Bouscat de 250 panneaux photovoltaïques. « Au total, les installations de Solévent produiront l’équivalent de la consommation électrique de quasiment une quarantaine de foyers grâce à une énergie renouvelable inépuisable, qui répond parfaitement aux enjeux actuels de transition énergétique » se réjouit Magali Martin, Présidente de Solévent. « Particuliers, associations, entreprises et même collectivités peuvent prendre part au capital de Solévent et ainsi œuvrer collectivement à la transition énergétique de notre territoire.

Attirer de nouveaux actionnaires

Le principe est simple, une action vaut 50€ et apporte 1 voix unique dans les prises de décisions conformément à notre fonctionnement coopératif. Et l’achat de cinq actions permet de produire l’équivalent de la consommation d’un foyer pendant un mois et demi », ajoute-t-elle. Réunion et visio-conférence informatives et pédagogiques en mars Dans une démarche de grande proximité avec les citoyens et pour répondre à toutes leurs questions, l’équipe de Solévent n’hésitera pas à démultiplier les réunions dans les prochaines semaines sous différents formats, en présentiel et en digital. Tout d’abord une visio-conférence d’information se tiendra le mardi 1 er mars à 18h30, en présence de plusieurs bénévoles. Puis, le mardi 22 mars aura lieu une réunion publique à 18h30 à la Salle de l’Ermitage – Compostelle en présence d’un représentant du Conseil Municipal. « Ces réunions sont des moments très importants dans une campagne. Ils nous permettent d’accomplir notre mission de sensibilisation à la transition énergétique en présentant un projet concret et proche des gens. C’est l’occasion également de faire connaître notre initiative et pourquoi pas d’attirer de nouveaux actionnaires qui nous permettront de boucler notre levée de fonds » conclut Magali Martin.

