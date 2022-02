Apex Energies ouvre son capital à 90% à Macquarie Asset Management pour accélérer son développement

Macquarie Asset Management, via Macquarie Green Investment Group Renewable Energy Fund 2, succède au consortium de fonds d’investissement du groupe Crédit Agricole, mené par IDIA Capital Investissement et SOFILARO, accompagné de Bpifrance. Cette opération permettra notamment au groupe Apex Energies de devenir un acteur majeur sur le marché du solaire en France.

Créé en 1991 et basé à Montpellier, Apex Energies, producteur d’énergie renouvelable, met en œuvre des solutions de production et de maîtrise de l’énergie pour l’ensemble des acteurs des territoires. Pionner du photovoltaïque, la société gère à ce jour plus de 530 sites représentant une capacité́ de 92 MW, avec 2,2 GW en cours de développement. Forte de ses 30 ans d’expérience dans le secteur, Apex Energies a des projets de croissance ambitieux, notamment celui d’obtenir une capacité de 1 GW d’ici 2025, ce qui entraînera une augmentation significative de son équipe de 150 employés cette année. Avec ses deux filiales ORA et S4E, le groupe confirme également son positionnement d’acteur de référence dans les solutions d’autoconsommation et d’efficacité́ énergétique, ainsi que des technologies de supervision des centrales d’énergie renouvelable à l’échelle internationale.

Des innovations en matière d’agrivoltaïsme

Durant ces trois dernières années, Apex Energies a bénéficié d’un accompagnement privilégié lui permettant d’atteindre une croissance à deux chiffres grâce au groupement d’investisseurs nationaux et régionaux du groupe Crédit Agricole et de Bpifrance. Grâce à sa première levée de fonds organisée en 2018, Apex Energies a rapidement augmenté son portefeuille de projets. Ces nouveaux capitaux ont également permis de financer la construction de nombreuses centrales en toiture, au sol et en autoconsommation, en amont de la mise en place des financements. Le groupe a ainsi pu répondre au mieux aux besoins de ses clients, tout en optimisant les délais de construction. Avec le soutien de Macquarie Asset Management, via son Macquarie Green Investment Group Renewable Energy Fund 2, Apex Energies ambitionne de devenir un acteur majeur sur le marché du solaire en France, notamment en étant le leader de la toiture avec 1 GW d’ici 2025. Par ailleurs, Apex Energies souhaite également accélérer son développement sur le segment des centrales au sol avec un focus sur la réhabilitation des terres polluées et des innovations en matière d’agrivoltaïsme.

« Nous sommes confiants dans l’atteinte de l’objectif d’un Gigawatt d’ici 2025 »

Pascal Marguet, Président d’Apex Energies, se réjouit de cette prise de participation : « En décembre 2018, l’ouverture de notre capital à des investisseurs tels que le groupe Crédit Agricole et Bpifrance a été un grand tournant pour Apex Energies. Elle a confirmé que notre stratégie de développement répondait à la demande croissante du marché du solaire français et correspondait à la transformation de la filière des énergies renouvelables. Grâce à ce consortium et maintenant l’arrivée de Macquarie Asset Management, nous sommes confiants dans l’atteinte de l’objectif d’un Gigawatt d’ici 2025 ». Carlos Herrera-Malatesta, Directeur Général d’Apex Energies renchérit : « L’arrivée de Macquarie Asset Management, un investisseur expérimenté́ et de long terme, va nous permettre de devenir cet acteur du solaire français de premier plan ». Maud Minoustchin et Constance Arnal, d’IDIA Capital Investissement et de SOFILARO, du groupe Crédit Agricole, témoignent : « Notre consortium de sept investisseurs nationaux et régionaux du groupe Crédit Agricole a été très fier d’accompagner d’accompagner durant 3 ans cette pépite de la croissance verte et d’avoir contribué à la transformation d’Apex Energies en un acteur de tout premier plan ».

Encadré

Les intervenants

Apex Energies : Pascal Marguet (PDG), Carlos Herrera-Malatesta (DG)

Consortium Crédit Agricole : Maud Minoustchin (IDIA Capital Investissement), Constance Arnal (SOFILARO) accompagnés de cinq autres sociétés de capital investissement (Grand Sud-Ouest Capital, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Capital, Crédit Agricole des Savoie Capital, NMP Développement et Pyrénées Gascogne Développement)

Bpifrance Investissement : Hervé Darrieux, Samia Ben Jemaa, Jacques Solleau, Thierry Decker