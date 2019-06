Nouvelle solution innovante agri solaire reconnue Â« Energized by Tenerrdis Â» au service de la transition Ã©nergÃ©tique

Tenerrdis, le pôle de compétitivité de la transition énergétique, a sélectionné une nouvelle solution solaire « Energized by Tenerrdis » suite au premier appel à manifestation d’intérêt de l’année lancé en mars 2019. Cette solution s’inscrit dans le domaine d’activité stratégique du pôle intitulé « Production d’énergies renouvelables et insertion dans le mix décarboné ». Le trophée « Energized by Tenerrdis » a été créé en 2015 afin de valoriser et référencer les solutions issues de l’innovation au sein de l’écosystème Tenerrdis. À ce jour 29 solutions ont bénéficié de cette reconnaissance et contribuent ainsi à la réussite de la transition énergétique.

L’heureux lauréat n’est autre que le module bifacial à bas bilan carbone pour applications agrivoltaïques dynamiques (AVD) et dont le porteur est la société Photowatt. Dans le cadre du programme Sun’Agri 3 financé par l’ADEME, Photowatt développe une solution de module photovoltaïque bifacial pour applications agrivoltaïques. Ces modules, réalisés avec une nouvelle technologie de silicium cristallin développée en interne appelée Crystal Advanced, produisent de l’énergie par les deux faces tout en maîtrisant l’ombrage dynamique sur les plantes placées en dessous. Une expérimentation en vraie grandeur sur une parcelle de vignoble est prévue à partir du second semestre 2019.

