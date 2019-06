Le rapport Solar Heat Worldwide 2019 voit le solaire thermique comme un moteur majeur pour la protection du climat

Les marchés du chauffage et de la climatisation solaires entrent dans une nouvelle dynamique sur fond de renversement de tendance. Pour la première fois depuis 2015, la demande a augmenté dans la plupart des marchés les plus importants de la planète en dehors de la Chine. Cette évolution positive est due à plusieurs facteurs : amélioration de la compétitivité-coût des systèmes thermiques solaires, intérêt croissant des clients commerciaux et industriels et politiques mises en place pour l’amélioration de la qualité de l’air. Telles sont quelques-unes des principales conclusions publiées par le Programme de chauffage et de refroidissement de l’énergie solaire (IEA SHC) de l’Agence internationale de l’énergie au début du mois de juin.

«Le rapport Solar Heat Worldwide 2019 souligne l’impact considérable des technologies de chauffage et de refroidissement solaires sur la protection du climat», a déclaré Daniel Mugnier, président du programme IEA SHC et directeur de la R&D du bureau d’études Tecsol. Les systèmes SHC en exploitation dans le monde en 2018 totalisent 480 GWth (686 millions de mètres carrés) et économisent 43 millions de tonnes d’équivalent pétrole et 138 millions de tonnes d’émissions de CO2. «Le chauffage et la climatisation solaires représentent une activité mondiale qui emploie 672 000 personnes et dont le chiffre d’affaires avoisine les 16,9 milliards USD en 2017», a ajouté Daniel Mugnier.

Forte croissance en 2018

Alors que le marché chinois a continué de se contracter en 2018, dix des vingt pays les plus importants du secteur ont déclaré une augmentation de leurs ventes. La Pologne a battu tous les records avec une augmentation de 179% de ses installations thermiques solaires grâce aux politiques d’assistance à la qualité de l’air dans de nombreuses villes. Le Danemark reste le pays leader en matière de chauffage urbain solaire, avec une augmentation significative de la capacité installée en 2018 (+128%). L’Inde occupe le troisième rang avec un taux de croissance de 17%. Si ces tendances positives se poursuivent, la croissance du marché mondial sera à nouveau soutenue en 2019.

Chauffage urbain solaire

Les installations au mégawatt sont à la hausse. Au moins 37 nouveaux systèmes à grande échelle (> 350 kWth) ont été mis en service en 2018 pour fournir de la chaleur à des quartiers entiers et aux grands bâtiments, une augmentation significative par rapport aux 17 systèmes installés l’année précédente. Au total, au moins 339 grands systèmes thermiques solaires étaient en service à la fin de 2018, avec une capacité totale égale à 1,35 GWth (1,93 million de m², systèmes de concentration inclus).

Plus d’un million d’unités PV-Thermal

La production combinée de chaleur solaire et d’électricité solaire à partir du même capteur – appelée PV-Thermal – est de plus en plus populaire. Pour la première fois, Solar Heat Worldwide inclut cette technologie à partir des données de 26 fabricants de 11 pays différents. Leurs ventes totalisent plus de 1 million de m² de surface de capteurs PVT. La France est le leader du marché des zones PVT installées, suivie de la Corée du Sud, de la Chine et de l’Allemagne. Selon l’enquête, les capteurs d’eau non vitrés (57%) et les capteurs d’air (41%) sont les principales technologies de capteurs hybrides sur le marché.

