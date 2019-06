David Callegari, In Sun We Trust : “et si le photovoltaÃ¯que Ã©tait Ã©ligible Ã  lâ€™Ã©co-prÃªt Ã  taux zÃ©ro (Ã©co PTZ)â€¦ ”

Dans son discours de politique générale tenu mercredi dernier, Édouard Philippe a promis que « ces douze prochains mois seront ceux de l’accélération écologique » et que « l’acte II du quinquennat sera résolument orienté vers la construction d’une économie plus propre ». Il a notamment déclaré : « nous voulons donner aux Français les moyens de se chauffer sans polluer ni payer toujours plus. »

David Callegari, Co-Fondateur et Directeur Général d’In Sun We Trust, premier courtier en solution photovoltaïque, réagit à son tour : « Cette promesse du Gouvernement ne prend pas la pleine mesure des revendications exprimées ces derniers mois. Le pouvoir d’achat, bien sûr ; l’écologie, également ; mais il ne faut pas oublier la volonté d’obtenir plus de pouvoir d’agir. Les Français veulent reprendre la main sur leur destin, être acteurs et plus seulement spectateurs.

Il poursuit : « Chez In Sun We Trust, nous pensons que l’énergie solaire répond à ces 3 enjeux : maîtriser les dépenses en électricité des ménages ; multiplier les sources de production verte ; mais aussi transformer chaque Français(e)s en un producteur local d’énergie propre. Puisque qu’Edouard Philippe entend remettre à plat toutes les aides à la rénovation énergétique, nous suggérons que l’installation de panneaux solaires photovoltaïques devienne éligible à l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ). C’est seulement à cette condition que l’Etat pourra accélérer une transition écologique efficace, juste et citoyenne. »