Nouvelle sÃ©rie de webinaires BayWa r.e. : sur les starting-blocks pour une annÃ©e 2021 exceptionnelle

Afin de préparer au mieux 2021, qui s’annonce encore être une année exceptionnelle pour le développement du marché PV des petites et moyennes toitures, BayWa r.e. relance une série de webinaires. Julien Chirol, Directeur des Operations chez BayWa r.e. Solar Systems SAS : Avec le retard pris au printemps la plupart des installateurs se sont concentrés sur la réalisation de leurs chantiers. Pour continuer de surfer sur la vague actuelle, les acteurs du marché doivent absolument se maintenir au fait des dernières technologies et des bonnes pratiques. C’est pour cela que nous proposons une offre de webinaires adaptée aux contraintes actuelles et en particulier au télétravail.

Les équipes techniques de BayWa r.e. se sont réunies pour proposer dès le lundi 23 Novembre une nouvelle série d’une quinzaine de webinaires « made in BayWa r.e. » sur des thèmes aussi divers que le stockage, l’électromobilité, les structures novotegra et leur outil de dimensionnement Solar Planit, ainsi que les nouveaux panneaux Voltec. Ces webinaires d’environ une heure sont de différents niveaux et sont destinés aux installateurs, architectes, bureau d’études etc…

Calendrier des webinaires prévus :

SolarEdge

Règlementation 2021 avec la solution SolarEdge

07.12.2020 | 11h00-12h00

BayWa r.e.

Solutions de Shelter – 36, 100 & 250kva

09.12.2020 | 11h00-12h00

Solutions de stockage : les bases

30.11.2020 | 13h00-14h30

Solutions résidentielles de stockage

01.12.2020 | 13h00-14h30

Solutions de stockage : tertiaire

04.12.2020 | 13h00-14h30

Nouvel arrêté tarifaire 100-500kwc, modalités et modules éligibles

07.12.2020 | 14h00-15h00

14.12.2020 | 14h00-15h00

Solutions d’électromobilité : bases

08.12.2020 | 13h00-14h30

Electromobilité : solutions des fabricants

10.12.2020 | 13h00-14h30

novotegra

Dimensionner une installation top-fix dédié au résidentiel

30.11.2020 | 17h00-18h00

Dimensionner une installation avec mini-rail à l’aide de Solar-Planit

02.12.2020 | 11h00-12h00

Dimensionner une installation avec top-fix grands éléments

03.12.2020 | 11h00-12h00

Dimensionner une installation top-fix grands éléments | Edition spéciale DOM TOM

03.12.2020 | 13h30-14h30

Dimensionner une installation pour toiture plate, à l’aide de Solar-Planit

08.12.2020 | 11h00-12h00

Modules solaires Voltec

18.12.2020 | 11h00-12h00

