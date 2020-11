CTR-LEYTON lance Â« Ecoterritoires Â», un programme pour accompagner les collectivitÃ©s locales dans leur transition Ã©nergÃ©tique

Près d’un maire sur deux (44%) s’estime insuffisamment accompagné sur les moyens d’acter et de financer la transition énergétique alors qu’ils sont 94% à déclarer que la transition écologique est une priorité de leur mandat, selon le 1er baromètre CTR-Leyton/Odoxa. Dans le TOP 3 des priorités des Maires et des français (N°1 en Occitanie) les économies d’énergie deviennent une des priorités ayant l’impact le plus fort sur cette transition.

Alors que s’est ouvert virtuellement mardi 24 novembre dernier l’édition 2020 du Salon des Maires, CTR-Leyton lance Ecoterritoires, un accompagnement complet destiné aux mairies de communes de 5 000 à 20 000 personnes. Le dispositif proposé offre des outils concrets, activables immédiatement, pour s’engager sans délai sur la transition écologique et passer en énergie verte. Le plan de relance de l’économie française présenté en septembre dernier demande aux nouveaux maires de faire de la transition écologique une priorité, aussi bien pour les communes que pour les administrés. 30 milliards d’€ d’aides sont destinés à financer cette transition, autant urgente qu’essentielle.

EcoTerritoires, 3 chantiers prioritaires pour changer la donne rapidement

La promesse de CTR-Leyton aux collectivités locales est précisément de les aider à répondre aux obligations gouvernementales. Municipalités et administrés sont ciblés dans ce programme, afin d’assurer succès et cohérence des nouvelles pratiques. 58% (source Ipsos 2019) des administrés se sont déclarés prêts à ce que la ville dépense plus pour la transition énergétique, alors place à l’action !

1 – Le passage à l’électricité verte

C’est l’engagement pour les communes que l’électricité consommée soit 100% durable et renouvelable, une promesse que de nombreux maires ont fait à leurs administrés. Cet engagement permet de diminuer l’impact environnemental des communes, et son efficacité est traçable grâce aux Garanties d’Origine, qui attestent de l’utilisation d’énergie verte.

2 – La réalisation d’un audit en vue de la rénovation du patrimoine de la ville

3 étapes permettent d’y parvenir : les experts CTR-Leyton vont mesurer la consommation énergétique des bâtiments lors d’un pré-audit. Les bâtiments communaux représentent actuellement plus de 80% de la consommation énergétique d’une ville… Une fois les besoins recensés, ils vont accompagner la municipalité pour obtenir des CEE (Certificats d’Economie d’Energie). C’est ainsi que les rénovations pourront être entreprises et financées. Une fois réalisées, CTR-Leyton va pouvoir mettre en place des dispositifs de contrôle et de suivi des économies réalisées.

Là encore, cela offre une réponse concrète que les maires vont pouvoir faire aux administrés, puisque moins de 1 français sur 2 (47%) se déclarent satisfaits des actions mises en place par leur commune pour rendre le territoire municipal plus écologique, et ce chiffre descend à 41% pour Île-de-France.

3 – La répétition de ces bonnes pratiques pour les citoyens de la ville, via une plate-forme en ligne « Jécologise », liée directement à chaque municipalité.

La dernière étape concerne les administrés directement. Pour le grand public, CTR-Leyton a prévu un accompagnement dédié de rénovation des logements via le nouveau programme « Jécologise », qui apporte des solutions concrètes et locales aux habitants, qui leur permet un accès aux aides financières à l’isolation et au chauffage, et enfin, qui leur garantit que les artisans proposés localement soient porteurs du label « RGE », Reconnu Garant de l’Environnement. Une plate-forme déployée en marque blanche, et personnalisable par municipalité, qui pourra ainsi suivre l’évolution des économies d’énergie réalisées.

Encadré

Les Français placent la transition écologique, avec la propreté (66%), en tête de leurs priorités pour l’action municipale

Il s’agit d’un point très positif : la transition écologique est désormais la priorité numéro 1 des Français, des maires, et du gouvernement, qui n’a pas hésité à flécher 30Mds d’€ des 100Mds du plan de relance sur la transition écologique. La volonté est partagée, c’est remarquable et assez nouveau. En 2018, la transition écologique, n’était que la 4ème attente des Français (28%), derrière le pouvoir d’achat (46%), la diminution des impôts et des charges (39%), la diminution de l’immigration clandestine (33%). Il y a une prise de conscience assez soudaine et bienvenue, peut-être en partie liée aux effets du 1er et 2nd confinement sur l’environnement et la crainte d’une crise climatique bien plus puissante que celle que nous vivons actuellement. Plus généralement, on peut aujourd’hui considérer que c’est une priorité partagée au niveau mondial, depuis quelques temps par l’Europe, plus récemment par la Chine qui a massivement investi sur la croissance verte, et tout récemment avec l’élection de Joe Biden aux états unis, qui place la transition énergétique au rang n°1 des priorités américaines, avec le projet de créer 10 millions d’emplois dans les énergies vertes !

