La start-up G+Lyte, pionniÃ¨re de la transition Ã©nergÃ©tique distinguÃ©e aux TrophÃ©es de l’innovation Hauts-de-France

Dans le cadre des Rencontres régionales de la Recherche et de l’innovation en Hauts-de-France qui se déroulent du 23 novembre au 4 décembre 2020, la start-up amiénoise G+Lyte a été distinguée pour son innovation dans le domaine de la transition énergétique à l’occasion de la remise des Trophées de l’innovation 2020. G+LYTE a mis au point des molécules qui permettent de doubler la durée de vie d’une technologie de production d’énergie photovoltaïque de troisième génération : les cellules à colorant (DSSC), atteignant ainsi plus de 20 ans de stabilité. La première phase de commercialisation est en cours et la startup amiénoise se focalise maintenant sur le développement de ses propres modules souples indoor avec des rendements supérieurs à 35 % à destination des objets connectés.

youtu.be/ef3iwriqJk4