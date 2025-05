Nouvelle rÃ©alitÃ© de lâ€™Ã©nergie et solutions flexibles : The smarter E Europe 2025 montre que le secteur est prÃªt

Dans un monde en pleine mutation, les énergies renouvelables jouent un rôle

économique, écologique et géopolitique. Pour la première fois, l’Europe produit plus d’électricité à partir du solaire et de l’éolien qu’à partir du charbon et du gaz. L’Allemagne atteint un nouveau record avec environ 60 pour cent de renouvelables dans son mix énergétique. La réalité de l’énergie a fondamentalement changé. Ce qu’il faut désormais, c’est un système énergétique qui corresponde à cette nouvelle normalité : flexible, numérique et en réseau. Cette transformation exige des réponses modernes que fournit justement The smarter E Europe 2025.

Cette année, le message de The smarter E Europe est clair : les technologies sont là, les modèles commerciaux ont fait leurs preuves et le secteur est prêt. Il faut maintenant une volonté politique, une action

cohérente et le courage de repenser le système énergétique.

Les énergies renouvelables, en particulier le photovoltaïque, sont la clé de la sécurité énergétique et de la résilience économique d’après Walburga Hemetsberger, CEO de l’association professionnelle européenne SolarPower Europe. Après le fort développement des capacités de production renouvelable, l’accent doit maintenant porter sur la prochaine

étape de développement du système énergétique : « Pour pérenniser véritablement notre système énergétique, nous avons besoin de réseaux plus solides, d’une flexibilité plus intelligente et d’une électrification complète de l’industrie, des transports et de la chaleur. Les accumulateurs à batterie ne sont plus une simple option, ils sont indispensables pour faire face aux réductions de puissance et aux prix négatifs. Résultat ? Des prix plus bas, une électricité plus abordable pour les consommateurs et une meilleure sécurité énergétique en Europe. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. »

Une électricité à prix défiant toute concurrence grâce au photovoltaïque

Les chiffres actuels du marché prouvent cette affirmation de manière impressionnante : d’après l’Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires (ISE), les coûts de revient en 2024 par kilowattheure pour les grandes installations photovoltaïques en Allemagne étaient de 4 à 7 c€/kWh, alors que les coûts ont été estimés entre 6 et 11 c€/kWh pour les grandes installations avec accumulateurs à batterie. La production dans les centrales conventionnelles est bien plus onéreuse. Les coûts de revient d’un kilowattheure atteignent 15 à 33 c€/kWh pour les centrales à charbon et les centrales

au gaz. Le nucléaire est encore plus cher et donc non concurrentiel sur le plan économique si on fait abstraction de tous ses autres désavantages. La production d’un kilowattheure y coûte jusqu’à 49 c€. Ne serait-ce que pour des raisons économiques, l’électricité produite sans impact sur le climat continuera de s’imposer incontestablement.

La nécessité de réfléchir et d’agir stratégiquement

Lors de l’inauguration de The smarter E Europe, Michael Villa, directeur exécutif de smartEn – Smart Energy Europe, a appelé les décideurs au niveau de l’UE à penser et à agir stratégiquement : « Une énergie abordable, la compétitivité industrielle et la sécurité énergétique sont les priorités absolues pour l’UE compte tenu de la situation géopolitique

actuelle. Pour atteindre ces objectifs, le secteur doit jouer un rôle décisif dans la flexibilité du côté de la demande. Néanmoins, ce secteur est encore confronté à des obstacles considérables dans les États membres. Il est urgent de permettre à ces modèles commerciaux axés sur le numérique d’agir et d’évoluer dans un cadre basé sur le marché. C’est une opportunité stratégique que l’UE ne doit pas manquer. »

La flexibilité au centre de la transition énergétique

La proportion croissante d’énergies renouvelables dans le monde va de pair avec une nécessité accrue de repenser le système énergétique qui doit être plus flexible, plus intelligent et plus connecté. Dans ce contexte, les accumulateurs à batterie constituent la colonne vertébrale de cette transformation. Ils stabilisent les réseaux, permettent de nouveaux modèles commerciaux et améliorent la sécurité d’approvisionnement. L’électromobilité joue aussi un rôle : les batteries de véhicules peuvent être utilisées comme des accumulateurs décentralisés grâce à la recharge bidirectionnelle. Cette

approche a déjà été mise en oeuvre avec succès dans les premiers projets pilotes, en France par exemple. The smarter E Europe 2025 se fait l’écho de ces impulsions innovantes prometteuses et présente pour la première fois dans le cadre d’une exposition spéciale (hall C6, stand C6.450) les potentiels de la recharge bidirectionnelle pour un approvisionnement énergétique renouvelable 24h/24 et 7j/7.