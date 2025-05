SolarEdge dÃ©voile une nouvelle solution de recharge pour flottes dâ€™entreprise rÃ©duisant la facture Ã©nergÃ©tique d’environ 70 %

SolarEdge a lancé une solution de recharge de VE à l’énergie solaire pour les entreprises à l’occasion d’Intersolar 2025. Disponible dès maintenant, cette nouvelle solution comprend une nouvelle borne de recharge pour VE pour les entreprises, alimentée et contrôlée par un système de gestion de l’énergie développé avec Wevo Energy suite à son acquisition l’année dernière. Cette solution rejoint l’écosystème tertiaire SolarEdge pour les solutions solaires et de stockage à l’échelle tertiaire.

Les entreprises équipées de systèmes solaires SolarEdge peuvent désormais recharger leur flotte de VE avec de l’énergie solaire ‘optimisée’ afin de réduire davantage leurs factures d’énergie. L’un des premiers clients bêta a d’ailleurs fait état d’une réduction d’environ 70 % des coûts de recharge des VE. Christoph Vogl, PDG de BV-comOffice GmbH, un leader allemand de la distribution de matériel de bureau et l’un des premiers clients à déployer la nouvelle solution de charge de VE de SolarEdge, a commenté : « Depuis l’installation de la solution photovoltaïque et de bornes de recharge de VE SolarEdge, nous avons réussi à réduire lde notre flotte de VE d’environ 70 %, ce qui représente une économie substantielle sur notre facture d’énergie. J’ai également été impressionné par l’adaptabilité du système – il nous permet de donner la priorité à différents véhicules, de sorte que nous pouvons nous assurer que nos représentants commerciaux sont toujours prêts à prendre la route, tandis que d’autres employés peuvent charger leur voiture en fin de journée. Nos employés sont également très satisfaits de pouvoir recharger leur voiture avec de l’énergie propre. »

La borne de recharge de VE, SolarEdge ONE EV

Conçue pour maximiser l’autoconsommation solaire et l’utilisation de l’énergie solaire excédentaire, la borne de recharge SolarEdge ONE EV est désormais disponible pour les applications tertiaires et devrait être disponible pour les applications résidentielles au troisième trimestre 2025.

Dotée d’un nouveau design élégant, fin et compact, la borne de recharge SolarEdge ONE EV sera adaptée aux modes monophasé et triphasé avec commutation automatique intégrée. Grâce à la fixation murale par encliquetage et aux multiples points d’entrée des câbles, l’installation est plus rapide, plus simple et plus flexible, et ne prend que quelques minutes. La borne de recharge de VE est également pris en charge par “Olivia”, un agent d’assistance téléphonique IA conçu spécialement pour la recharge des VE.

Solaire, stockage et recharge des véhicules électriques pour une rentabilité optimisée

La solution de charge des VE combine les programmes de charge des VE spécifiques au client et les modèles de production solaire avec les prix de l’électricité du réseau en temps réel pour calculer de manière autonome la source d’énergie la plus économique pour charger une flotte de VE – qu’il s’agisse de l’énergie solaire, de la batterie ou du réseau. Grâce à la capacité des onduleurs tertiaires de SolarEdge à fournir jusqu’à 175% de surdimensionnement, l’excès de solaire peut être redirigé pour alimenter les flottes de VE.

Le système permet également des “modes de charge à plusieurs niveaux”, permettant aux utilisateurs prioritaires – tels que les représentants commerciaux qui ont besoin de leur voiture tout au long de la journée – d’accéder à l’énergie du réseau en cas de besoin. Les autres véhicules non prioritaires sont réglés pour se recharger uniquement lorsque l’énergie solaire est disponible. En augmentant ou en réduisant dynamiquement la charge des véhicules électriques en fonction de la consommation énergétique du site en temps réel, la nouvelle solution est également conçue pour multiplier par 20 le nombre de bornes de recharge sur l’infrastructure existante, tout en garantissant que la charge du bâtiment n’est pas dépassée.

Déploiement mondial d’un tout nouveau système de contrôle et de gestion

La plateforme logicielle d’optimisation énergétique SolarEdge ONE for C&I commence dès aujourd’hui à être déployée pour tous les clients du tertiaire. Pour les équipes d’exploitation et de maintenance, cette plateforme présente de nouvelles fonctions de dépannage à distance, d’utilisation des appareils et de configuration à distance afin de minimiser les temps d’arrêt et de réduire les visites sur site, tandis que de nouvelles alertes en direct améliorent les temps de réponses proactives.

« Nous avons constaté une forte dynamique dans notre portefeuille PV tertiaire au cours de l’année écoulée. Avec l’ajout de notre batterie de stockage tertiaire, de notre onduleur pour grande centrale de 330 kW et de notre logiciel avancé de gestion de l’énergie, notre offre devient un écosystème énergétique de plus en plus complet et intégré. L’intégration efficace de l’énergie solaire et de l’infrastructure publique des VE est un élément important pour une recharge des VE plus rentable et plus durable – après tout, la propreté d’une flotte de véhicules électriques dépend de la propreté de l’énergie qui l’alimente » conclut Shuki Nir, PDG de SolarEdge.