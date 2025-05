ATMOCE renforce son offre rÃ©sidentielle tout-en-un avec une solution backup

ATMOCE, spécialiste technologique dans la conception et la fabrication de solutions de conversion et de stockage d’énergie pour les applications résidentielles, a annoncé lors du salon Intersolar 2025 la consolidation de son offre résidentielle complète avec une solution backup. Détails !

ATMOCE poursuit son développement de gamme avec l’ajout d’une solution back-up. Cette addition fait suite au lancement du Cyclo-Micro-onduleur 1 pour 1 jusqu’à 500W d’ATMOCE, doté d’une efficacité de pointe avec une sécurité renforcée et une durabilité supérieure, ainsi que sa batterie M-ELV – première batterie de l’industrie conçue avec une architecture de très basse tension (<30 Vdc). « Cette très basse tension est garante d’une plus grande sécurité au sein d’une gamme de produits qui cultive la facilité d’installation, la compréhension et la simplicité via des solutions plug and play » confie Bjorn Seguin, Responsable Marketing France. Le backup instantané d’ATMOCE complète donc la solution innovante de conversion et de gestion intelligente d’énergie photovoltaïque de la société pour les propriétaires et garantit l’alimentation ininterrompue de l’ensemble de la maison – y compris en cas de défaillance du réseau. Le développement backup de l’entreprise européenne garantit le fonctionnement des équipements critiques, évitant ainsi les dommages ou les interruptions. La transition entre les modes sur et hors réseau est totalement fluide et instantanée ce qui permet d’assurer la sécurité et la tranquillité d’esprit des propriétaires.

Une esthétique Premium

Conçue pour être flexible, la solution backup peut être facilement ajoutée aux installations PV d’ATMOCE existantes, qu’il s’agisse d’un système monophasé ou triphasé. La nouveauté de la Société est certifiée IP65, ce qui la rend conforme à une installation à l’extérieur. Comme l’ensemble de la gamme ATMOCE, elle offre également une esthétique premium et sera disponible à partir de fin juin 2025. Depuis sa création en 2024, l’entreprise a prouvé sa forte capacité à développer des solutions qui répondent aux besoins du marché. Ces développements reflètent l’engagement de l’entreprise en faveur de l’innovation, de l’efficacité et de la durabilité. En France, ATMOCE dispose d’une équipe d’une douzaine de personnes et propose des formations au sein d’un centre dédié pour permettre aux professionnels de la filière de maîtriser au mieux l’ensemble de la gamme.