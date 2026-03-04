Nouvelle publication annuelle : Â« PVPS Insights 2025 Â»

L’IEA PVPS a publiÃ© les Â« PVPS Insights 2025 Â», introduisant un nouveau format qui rassemble les derniÃ¨res recherches annuelles du programme en une seule publication structurÃ©e. Pour la premiÃ¨re fois, tous les rapports et fiches d’information publiÃ©s par l’IEA PVPS au cours de l’annÃ©e Ã©coulÃ©e sont compilÃ©s et organisÃ©s thÃ©matiquement, offrant un aperÃ§u clair des activitÃ©s de recherche du programme et des conclusions clÃ©s sur un large Ã©ventail de sujets liÃ©s au PV.

Cette structure thÃ©matique permet aux lecteurs d’identifier rapidement des Ã©volutions dans des domaines tels que les tendances du marchÃ©, la mise en Å“uvre du PV dans diffÃ©rents environnements, le recyclage du PV, la dÃ©gradation des modules photovoltaÃ¯ques, la standardisation, le PV pour le transport et bien plus encore.

Une seconde partie du rapport fournit des mises Ã jour de chaque groupe de travail et d’action PVPS actif, prÃ©sentant leurs sujets d’intÃ©rÃªt actuels, leurs rÃ©alisations rÃ©centes et leurs Ã©vÃ©nements. Ces chapitres offrent un aperÃ§u transparent des activitÃ©s en cours et illustrent comment les TÃ¢ches individuelles contribuent aux objectifs plus larges du programme PVPS de l’AIE.

PVPS Insights 2025 est destinÃ© Ã servir de document de rÃ©fÃ©rence pour les dÃ©cideurs politiques, les autoritÃ©s publiques, les reprÃ©sentants de l’industrie, les chercheurs et toutes les parties prenantes intÃ©ressÃ©es Ã comprendre la portÃ©e, l’orientation et les rÃ©sultats des activitÃ©s PVPS de l’AIE.

iea-pvps.org/annual-reports/iea-pvps-insights-2025/