Chambres dâ€™agriculture des Pays de Loire et de Bretagne : appel Ã  manifestation dâ€™intÃ©rÃªt solaire+stockage

Dans le cadre de leur activitÃ© photovoltaÃ¯que, la Chambre dâ€™agriculture des Pays de Loire et la Chambre dâ€™agriculture de Bretagne lancent un appel Ã manifestation dâ€™intÃ©rÃªt afin de sÃ©lectionner des partenaires installateur de solutions photovoltaÃ¯ques et de stockage pour des entreprises agricoles Â« investisseuses Â». Cet appel Ã manifestation se dÃ©cline selon 3 lots distincts :

Installations photovoltaÃ¯ques (vente et autoconsommation),

Maintenance et exploitation des installations photovoltaÃ¯ques,

Stockage physique.

Cette consultation dÃ©bute le 16/03/2026 Ã 10 h et se clÃ´turera le 17/04/2026 Ã 12 h. Le dossier de consultation est Ã retirer auprÃ¨s de VÃ©ronique Lambert

Chambre dâ€™agriculture des Pays de Loire

55 Rue Pierre-Adolphe Bobierre – La GÃ©raudiÃ¨re

44939 Nantes cedex 9

Tel : 02 53 46 62 24 Courriel : veronique.lambert@pl.chambagri.fr

Pour toute question relative Ã des aspects techniques de la candidature les postulants contacteront :

Jean-FranÃ§ois Moreau – Tel : 02 51 36 83 60 – jean-francois.moreau@pl.chambagri.fr

CÃ©dric Havard – TÃ©l : 06 62 74 77 02 – cedric.havard@bretagne.chambagri.fr