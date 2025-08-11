Nouvelle fiche d’information PVPS de l’AIE : Â« Optimisation des installations photovoltaÃ¯ques pour diffÃ©rents climats Â»

Ce rapport de lâ€™AIE fournit des conseils ciblÃ©s pour amÃ©liorer les performances et la fiabilitÃ© des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques dÃ©ployÃ©s dans des climats divers et souvent rigoureux. En analysant les facteurs de stress spÃ©cifiques au climat et en prÃ©sentant des stratÃ©gies dâ€™attÃ©nuation Ã©prouvÃ©es, il peut servir de ressource pratique pour les planificateurs et les dÃ©veloppeurs de projets, qui sâ€™efforcent dâ€™assurer le succÃ¨s Ã long terme des projets photovoltaÃ¯ques dans le monde entier.

Ã€ mesure que le dÃ©ploiement mondial du photovoltaÃ¯que sâ€™accÃ©lÃ¨re, sous lâ€™effet de la baisse des coÃ»ts, des progrÃ¨s technologiques et des objectifs climatiques urgents, les installations sont de plus en plus situÃ©es dans des environnements difficiles tels que les dÃ©serts, les rÃ©gions tropicales et les zones froides et enneigÃ©es. Ces rÃ©gions fournissent souvent dâ€™excellentes ressources solaires, mais prÃ©sentent Ã©galement des risques uniques pour la durabilitÃ© et les performances des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques, ce qui rend essentielles une conception sur mesure et des approches spÃ©cifiques au climat.

Principales constatations

En cas de connaissances limitÃ©es sur les exigences spÃ©cifiques au site et/ou dâ€™indisponibilitÃ© de modules photovoltaÃ¯ques spÃ©cifiques au climat, des produits standard sont souvent utilisÃ©s. De plus, la pression pour des modules moins chers a entraÃ®nÃ© la tendance vers des modules photovoltaÃ¯ques plus grands avec du verre plus fin, des encapsulants et des feuilles de fond moins chers, et une Ã©paisseur de cadre rÃ©duite, qui augmentent aujourdâ€™hui les taux de dÃ©gradation et de dÃ©faillance dans les environnements difficiles. Le verre frontal renforcÃ©, les gÃ©omÃ©tries de cadre amÃ©liorÃ©es, les interconnexions rÃ©sistantes aux micro-fissures et les encapsulants avancÃ©s comme le POE ou le silicone amÃ©liorent la durabilitÃ© dans des conditions difficiles. Des revÃªtements spÃ©ciaux contre les salissures, la chaleur, la neige ou la corrosion sont Ã lâ€™Ã©tude, mais des Ã©tudes supplÃ©mentaires sont nÃ©cessaires pour confirmer leur longÃ©vitÃ© et leur rentabilitÃ©. TrÃ¨s souvent, les mesures dâ€™attÃ©nuation visant Ã rÃ©soudre un problÃ¨me peuvent en exacerber un autre par inadvertance, dâ€™oÃ¹ la nÃ©cessitÃ© dâ€™effectuer des tests approfondis ou dâ€™acquÃ©rir une comprÃ©hension plus approfondie des conditions de charge rÃ©elles pour identifier la solution la plus efficace. Lâ€™expÃ©rience des modules photovoltaÃ¯ques optimisÃ©s pour le climat est encore limitÃ©e, ce qui nÃ©cessite lâ€™Ã©change de davantage de donnÃ©es de terrain et dâ€™enseignements au sein de la communautÃ© photovoltaÃ¯que.

Une vision de long terme

Ce rapport souligne lâ€™importance dâ€™une conception de projets photovoltaÃ¯ques optimisÃ©e pour le climat afin de garantir des systÃ¨mes dâ€™Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que fiables et rentables, un Ã©lÃ©ment essentiel de la transition mondiale vers une Ã©nergie propre. Cette fiche est conÃ§ue pour aider les professionnels Ã comprendre rapidement comment dÃ©ployer le photovoltaÃ¯que dans diffÃ©rents climats et les Ã©tapes que l’industrie doit prendre pour assurer le succÃ¨s Ã long terme des projets photovoltaÃ¯ques dans le monde entier.

iea-pvps.org/key-topics/t13-optimisation-pv-systems-different-climates-2025/