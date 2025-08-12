K2 Systems sâ€™associe Ã  Energea Formation pour transmettre et approfondir les compÃ©tences de pose de ses solutions

K2 Systems, acteur majeur de la fabrication des systÃ¨mes de montage pour installations photovoltaÃ¯ques, a Ã©tabli un partenariat exclusif avec Energea Formation. Le centre de Formation rÃ©putÃ© dans les Ã©nergies renouvelables devient ainsi leÂ partenaire unique pour la mise en Å“uvre des formations en prÃ©sentiel en France pour les solutions K2 Systems. Pour une meilleure maÃ®trise du montage des SystÃ¨mes dâ€™intÃ©gration de la marqueÂ ! Â

Contrairement Ã K2 Training en ligne disponible sur le site de K2 Systems, les formations proposÃ©es par Energea Formation sont des formations techniques et pratiques qui permettent aux installateurs de se former directement sur les produits K2 Systems, de comprendre les subtilitÃ©s techniques des systÃ¨mes de montage, et dâ€™Ã©changer ouvertement avec des formateurs expÃ©rimentÃ©s.

Â«Â Contribuer activement Ã la professionnalisation de la filiÃ¨re photovoltaÃ¯queÂ Â»

Dans un cadre professionnel et adaptÃ© Ã leurs besoins, les participants ne sont non seulement formÃ©s sur les produits K2, mais Ã©galement sur les rÃ¨gles de sÃ©curitÃ© avant lâ€™installation, Lâ€™utilisation des solution digitales de K2 Systems, planifier les projets sur K2 Base et les documenter sur DocuApp avant de commencer les installations sur chantier. Â« Câ€™est une immense reconnaissance de pouvoir former les installateurs aux systÃ¨mes de ce fabricant de rÃ©fÃ©rence. Nous sommes profondÃ©ment honorÃ©s par la confiance de Joao et de toute lâ€™Ã©quipe K2 Systems, que nous remercions pour leur accueil chaleureux. Ã€ travers ce partenariat, nous souhaitons contribuer activement Ã la professionnalisation de la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que Â» confient Audrey Guyon & Thierry Charles-SeytairE, Co-gÃ©rants de Energea Formation.

Une expertise certifiÃ©e et reconnue

Energea Formation a Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ© par K2 Systems pour son expertise en matiÃ¨re de formations pÃ©dagogiques, sa connaissance du terrain et sa capacitÃ© Ã structurer des parcours de formation adaptÃ©s aux professionnels du photovoltaÃ¯que. Â« Je suis heureux dâ€™avoir Energea Formation comme partenaire exclusif pour accompagner les professionnels du secteur photovoltaÃ¯que. Avec Audrey et Thierry nous avons travaillÃ© activement pour la mise en place de cette formation avec un programme de haut niveau, rÃ©pondant Ã toutes les attentes du secteur photovoltaÃ¯que Â» se rÃ©jouit Joao Borges Monteiro, Head of Sales France & French Speaking Africa K2 Systems SARL. Ce partenariat offre aux installateurs un accÃ¨s privilÃ©giÃ© au savoir-faire et Ã lâ€™expertise technique de K2 Systems, dÃ©veloppÃ©s au fil des annÃ©es sur une grande diversitÃ© de configurations de toitures : : tuiles, ardoises, bac acier, fibrociment et terrasses. Cette expertise terrain est transmise Ã travers un format pÃ©dagogique conÃ§u pour les professionnels, afin de leur fournir des mÃ©thodes fiables, adaptÃ©es et directement applicables sur le chantier.

EncadrÃ©

Un engagement commun au service de la transition Ã©nergÃ©tique

Dans une Ã¨re oÃ¹ la transition Ã©nergÃ©tique prÃ©sente un grand potentiel de dÃ©veloppement, ce partenariat entre K2 Systems et Energea Formation sâ€™inscrit dans une dÃ©marche de valorisation du mÃ©tier dâ€™installateur des systÃ¨mes de montage photovoltaÃ¯ques. Il vise Ã renforcer les compÃ©tences techniques sur le terrain, Ã garantir la qualitÃ© des installations, et Ã accompagner durablement les professionnels dans lâ€™Ã©volution de leur mÃ©tier.