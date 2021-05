Nouvelle Ã©dition du Â« Guide des formations aux Ã©nergies renouvelables 2020-2021 Â»

Fort du succès des neuf précédentes éditions, l’Observatoire des énergies renouvelables publie, son guide consacré aux formations énergies renouvelables et à l’écoconstruction. Ce guide de référence répertorie une sélection de 200 formations et propose un décryptage complet de celles-ci, filière par filière, pour bien choisir son orientation. Classés par niveau d’études, les 4 grands chapitres passent au crible les formations disponibles dans les filières généralistes : bac +2, bac +3, bac +5… Suivent les formations continues longue durée, puis continues de courte durée. Le dernier chapitre est consacré aux formations dispensées par les industriels ou des bureaux d’études. Chacune des formations du guide est présentée sous la forme d’une fiche détaillée : descriptif, coordonnées, public visé, dates, tarifs et métiers ciblés. Pour compléter le tout, des témoignages donnent un éclairage vivant aux différents cursus. Un outil indispensable pour tous ceux qui souhaitent se former aux énergies renouvelables ou donner une nouvelle impulsion à leur carrière.

Date de parution : Février 2021

Nombre de pages : 64 pages

Format : 21 x 29,7 cm

Editeur : Observ’ER

librairie-energies-renouvelables.org/les-ouvrages/300-guide-des-formations-2020-2021.html