Butagaz insufle du solaire photovoltaïque dans ces bouteilles de gaz

Le groupe Butagaz, fournisseur multi-énergies et services, annonce une prise de participation majoritaire dans deux entreprises françaises régionales leaders et expertes dans l’installation et la maintenance de centrales solaires photovoltaïques : Soltéa et Solewa. Avec ces acquisitions, Butagaz renforce son déploiement dans la transition énergétique de proximité !

Grâce à ce double investissement dans le solaire photovoltaïque, Butagaz poursuit sa stratégie d’acteur multi-services et multi-énergies pour accompagner ses clients professionnels et particuliers dans leur transition énergétique de proximité, en proposant une diversité de solutions innovantes et durables. Butagaz investit dans la technologie solaire photovoltaïque pour diversifier son offre de solutions d’énergies et de services durables

Butagaz renforce sa stratégie multi-énergies

Butagaz est convaincu du rôle grandissant que l’énergie photovoltaïque va jouer dans la transition énergétique en France et continue à investir dans des solutions énergétiques innovantes et durables, plus respectueuses de l’environnement. Ces deux acquisitions s’inscrivent dans la continuité de la stratégie de Butagaz de proposer des offres multi-énergies couplées à des offres multi-services aux particuliers et aux entreprises. Butagaz offre déjà depuis plus d’un an un service de conseil et d’assistance à l’installation de panneaux solaires. Ces solutions énergétiques d’avenir, économiques et décarbonées, s’ajoutent aux autres services (neutralisation de cuve fioul, isolation des combles, etc.) et énergies (biopropane, biobutane, granulés de bois…) que propose le groupe Butagaz pour aider ses clients à consommer moins et mieux.

Co-construire son développement avec des experts reconnus au niveau local

La prise de participation chez ces deux installateurs, experts régionaux de solutions solaires photovoltaïques, permet à Butagaz de saisir les opportunité s qu’offre le marché solaire pour les professionnels (notamment les bâtiments agricoles, bâtiments industriels et commerciaux, bâtiments publics), et de continuer à diversifier son offre de fourniture d’énergies. Cette approche de proximité répond à l’ambition de Butagaz de renforcer sa présence dans les territoires en co-construisant son développement avec des experts reconnus au niveau local. Le groupe Butagaz, Solewa et Soltéa mutualisent leurs forces : le savoir-faire de haut niveau des deux entreprises d’installations solaires photovoltaïques, couplé à une expérience de longue date de Butagaz pour accompagner la transition énergétique de proximité de ses clients, en leur proposant une qualité de conseil qui explique leur confiance toujours renouvelée.

Une direction « Nouvelles Energies »,

Butagaz devient actionnaire dans ces deux entreprises et y promeut une vision partenariale, en cohérence avec sa démarche d’implication des collaborateurs dans les décisions et la réussite de l’entreprise. Les fondateurs-dirigeants sont désormais actionnaires minoritaires et restent à la tête de leurs entreprises, pour soutenir ensemble la croissance durable de leurs activités, en réponse à une demande de plus en plus forte pour l’énergie solaire de la part notamment des clients professionnels publics et privés. L’ensemble des emplois est maintenu, et des recrutements sont prévus pour accompagner la croissance de ces deux nouvelles filiales, dans les domaines commerciaux et techniques. Soltéa et Solewa rejoindront les autres activités de Butagaz dans le solaire, la distribution de granulés de bois, les nouveaux services pour la transition énergétique et l’innovation au sein d’une direction « Nouvelles Energies », récemment créée.

« Nous souhaitons accélérer l’installation de panneaux solaires photovoltaïques »

Emmanuel Trivin, Président du groupe Butagaz, et Emmanuel Mannooretonil, Directeur « Nouvelles Énergies » déclarent « Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes de Solewa et Soltéa au sein du groupe. Ensemble, en associant nos expertises techniques, commerciales et d’accompagnement des clients, nous souhaitons accélérer l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, une énergie compétitive et décarbonée. Ces deux acquisitions renforcent notre stratégie de développement et éclairent sur notre vision globale dans le domaine des énergies renouvelables et de la transition énergétique de proximité. » Emmanuel Pousset, Directeur Général de Solewa et Vincent Nicolas, fondateur et Directeur Général de Soltéa, soulignent « Avec Butagaz, nous allons renforcer et accélérer notre développement dans les régions au service de la transition énergétique et nous en sommes fiers, car s’adosser au groupe Butagaz, c’est choisir un groupe solide, pérenne, et proche des Français. Ce partenariat représente aussi une sécurité pour nos clients et pour nos collaborateurs ; nos entreprises ont pris le temps de se connaître, pour être certaines que leurs valeurs soient pleinement partagées et aujourd’hui, c’est un nouveau chapitre commun qui s’ouvre, tous ensemble. »

Encadré

Solewa et Soltéa, deux entreprises régionales leaders, au service des professionnels et des particuliers

Fondées respectivement en 2006 dans l’ouest et en 2008 dans le sud-ouest, Solewa et Soltéa sont deux entreprises régionales en pleine expansion depuis leur création. Spécialisées dans l’installation de panneaux solaires, elles proposent également des services de conception de projets d’installations et de maintenance, répondant au développement du parc photovoltaïque hexagonal depuis le milieu des années 2000.